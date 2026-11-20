Kütahya'nın Emet ilçesinde tarımsal verimliliğin artırılması ve ürün gelişiminin takip edilmesi amacıyla yürütülen arazi kontrolleri sürüyor. Bu kapsamda Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Abaş Köyü'nde hububat ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Köydeki tarlaları gezen ziraat mühendisleri ve teknik ekipler, ekim sonrası toprak yüzeyine çıkan buğday ve arpa gibi ürünlerin ilk bitki çıkışlarını kontrol etti. İncelemelerde bitkilerin genel sağlık durumu, kök gelişimi ve toprak nemi değerlendirilerek tespitler kayıt altına alındı.

"Kontroller sezon boyunca devam edecek"

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, muhtemel hastalık ve zararlıların erken tespit edilmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve verim kayıplarının önlenmesi açısından arazi kontrollerinin önem taşıdığı belirtildi.

Üreticilere teknik destek sağlamak ve ürünlerin gelişimini yakından takip etmek amacıyla saha çalışmalarının sezon boyunca Emet ilçesinin diğer köylerinde de devam edeceği bildirildi.