Emet\'te Pekmez İncelemesi

Ekonomi

Kütahya İl Tarım ile Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Emet ilçesi Yağcık Köyü'ndeki pekmez evi ve üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

Üzüm pekmezi ile ünlü olan ilçeye bağlı Yağcık Köyü'nde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince pekmez evi ve üzüm bağları incelenerek yapılacak yatırımlar konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA