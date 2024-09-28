Emlak İlanlarına Fahiş Ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Emlak İlanlarına Fahiş Ceza

Ticaret Bakanlığı, 117 emlak işletmesine toplam 11.7 milyon TL ceza kesildi.

28.09.2024 09:39
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TİCARET Bakanlığı, eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapan 117 emlak işletmesine toplam 11 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı yönündeki haberler üzerine emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesine geçen hafta 100 bin TL idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artışı yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin TL olmak üzere, toplam 11 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından, ilan platformlarındaki fiyat değişimleri yakından takip edilmeye devam edilecek olup, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Hukuk, Eylül, Emlak, Son Dakika

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