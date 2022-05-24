Emtia Sertifikaları, Takasbank'a Teminat Olarak Kabul Edilebilecek - Son Dakika
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Emtia Sertifikaları, Takasbank'a Teminat Olarak Kabul Edilebilecek

24.05.2022 09:36
Emtia Sertifikaları, Takasbank'a Teminat Olarak Kabul Edilebilecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan düzenlemeye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından teminat olarak kabul edilebilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan düzenlemeye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından teminat olarak kabul edilebilecek.

SPK'nın Takasbank Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, merkezi karşı taraf üyelerinin Takasbank'a sunabilecekleri teminatlara Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilenemtia sertifikaları da eklendi.

Takasbank tarafından kabul edilen diğer teminatlar şöyle:

"Nakit (TL/konvertibl döviz), devlet iç borçlanma senedi, pay senedi, teminat mektubu, yatırım fonu katılma belgesi, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen avro tahvil, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, borsalarda işlem gören standartta altın, elektronik ürün senedi, G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile euro tahviller."

YÖNETMELİK NEYİ İÇERİYOR?

Yönetmelik ile Takasbank'ın, SPK tarafından uygun görülen piyasalar ya da sermaye piyasası araçları itibarıyla alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettiği merkezi karşı taraf uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

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Kaynak: ANKA

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