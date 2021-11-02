En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,59 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 3,31 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,83 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,295492
|4,59
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,157155
|3,31
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,134011
|2,83
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,077562
|2,33
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049625
|2,21
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,098754
|2,16
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,878475
|2,12
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,360752
|2,12
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,010932
|1,80
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu
|1,078619
|1,74
Kaynak: AA
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