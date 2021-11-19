En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 3,73 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1.049,908947 4,10 QNB Finans Portföy Altın BYF 57,768948 3,73 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 66,270216 3,73 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023345 3,64 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 16,625902 3,50 Fiba Portföy Altın Fonu 0,052972 3,45 HSBC Portföy Altın Fonu 5,294382 3,42 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 241,826637 3,40 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,576330 3,37 Inveo Portföy Altın Fon 1,338537 3,36 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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