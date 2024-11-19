Endometriozis: Kadınların Sıhhatini Tehdit Eden Bir Hastalık - Son Dakika
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Ekonomi

Endometriozis: Kadınların Sıhhatini Tehdit Eden Bir Hastalık

Endometriozis: Kadınların Sıhhatini Tehdit Eden Bir Hastalık

Endometriozis, dünya genelinde 190 milyon kadını etkileyen ve kısırlığa yol açabilen bir hastalıktır.

19.11.2024 10:46
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Medicana Sağlık Grubundan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Erhan Aktürk, dünya genelinde yaklaşık 190 milyon kadını etkileyen endometriozisin, şiddetli adet sancıları ve kısırlık gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiğini bildirdi.

Sağlık grubundan yapılan açıklamaya göre, endometriozis, rahim iç tabakasındaki dokunun rahim dışında büyümesiyle ortaya çıkan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Bu durum, özellikle adet döngüsünde ağrı, kronik pelvik rahatsızlık ve cinsel ilişki sırasında rahatsızlık gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktürk, endometriozis dokusunun, rahmin içindeymiş gibi her adet döngüsü sırasında kalınlaşarak parçalandığını ve kanamaya neden olabildiğini belirtti.

Rahim dışında olduğu için söz konusu kanamanın vücuttan atılamadığını, bunun da çevresindeki dokularda iltihaplanmaya, yara dokusu ve yapışıklıklara yol açabildiğini kaydeden Aktürk, "Endometriozis en sık yumurtalıklarda, karın zarında, rahim çevresindeki dokularda, bağırsaklarda, böbrek yollarında, ameliyat kesi yerlerinde, akciğerlerde, diyafram kasında ve siyatik sinirlerde görülmektedir." bilgisini paylaştı.

Endometriozisin en yaygın belirtisinin ağrı olduğunu aktaran Aktürk, "Hastalar adet dönemlerinde, cinsel ilişki sırasında, idrar yaparken veya büyük tuvalet esnasında şiddetli ağrı şikayetiyle doktora başvurabilmektedir. Ayrıca sırt veya omuz ağrısı, ishal, kabızlık, idrar veya dışkıda kan görülmesi gibi şikayetler de yaygındır. Bazı hastalar ise gebe kalmada zorluk sebebiyle doktora başvurabilir." ifadelerini kullandı.

Endometriozisin tedavisinin hastanın semptomları, hastalığın yayılımı ve çocuk sahibi olma isteğine göre bireyselleştirildiğini belirten Aktürk, "Ağrısı ön planda olan hastalar ilaç tedavisinden fayda görebilirken, ilerlemiş vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi yöntem olarak laparoskopik operasyonlarla çikolata kistlerinin çıkartılması, rahim çevresindeki nodüllerin temizlenmesi, bağırsak ve mesane gibi bölgelere müdahale seçenekleri gündeme gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Risk grupları ve komplikasyonlar

Aktürk, ailesinde endometriozis öyküsü bulunan kadınların daha yüksek risk taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ailesinde endometriozis olanlar, erken yaşta adet görenler, geç menopoza girenler, rahminde yapısal bozukluk bulunanlar, ilk doğumunu geç yaşta yapanlar veya hiç doğum yapmayanlar risk grubundadır. Ayrıca migreni veya astımı olan genç kızlar, kısa adet dönemi yaşayan zayıf kadınlar, Asya kökenli ve beyaz ırktan bireyler endometriozis riski taşımaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Endometriozis: Kadınların Sıhhatini Tehdit Eden Bir Hastalık - Son Dakika

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