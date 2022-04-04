Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bültenini yayımladı - Son Dakika

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,8 artarak 22 milyar 708 milyon dolar, ithalatı da yüzde 31 yükselişle 30 milyar 948 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının mart ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, GTS verileri dikkate alındığında ihracat martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,8 artarak 22 milyar 708 milyon dolara çıktı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçti.

İthalat da bu dönemde yüzde 31 artarak 30 milyar 948 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 26 artışla 53 milyar 656 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 76,7 artışla 8 milyar 240 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,4 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,5 puan artarak yüzde 95'e çıktı.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 1 milyar 904 milyon dolarla Almanya (yüzde 13,7 artış), 1 milyar 561 milyon dolarla ABD (yüzde 25,6 artış) ve 1 milyar 276 milyon dolarla İtalya (yüzde 30,5 artış) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 49,4 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları da sırasıyla 9 milyar 975 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 974 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile 2 milyar 434 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat yüzde 32,3 artış ve 12 milyar 233 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapılırken, bunu sırasıyla yüzde 6,2 artış ve 7 milyar 761 milyon dolar "tüketim malları" ve yüzde 14,6 artış ve 2 milyar 615 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" grupları takip etti.

Martta sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla yüzde 94,9 ile imalat sanayisi, yüzde 3,1 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü, yüzde 1,5 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe oldu.

İthalat verileri

Martta en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla 4 milyar 112 milyon dolarla Rusya (yüzde 62,1 artışla), 3 milyar 617 milyon dolarla Çin (yüzde 28,7 artışla) ve 2 milyar 243 milyon dolarla Almanya (yüzde 0,5 artışla) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 52,4 olarak hesaplandı.

Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülke grupları sırasıyla 8 milyar 270 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 472 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 377 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Aynı dönemde, sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla yüzde 69,6 ile imalat sanayisi, yüzde 23 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, yüzde 3,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe hesaplandı.

Martta BEC sınıflamasına göre, en çok ithalat "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu gruptaki ithalat yüzde 43,3 artışla 25 milyar 329 milyon doları buldu. Söz konusu grubu sırasıyla 3 milyar 252 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 354 milyon dolarla "tüketim malları" grubu takip etti.

Ocak-mart dönemi

GTS kapsamında ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 20,8 artarak 60 milyar 288 milyon dolar, ithalat yüzde 42,1 artarak 86 milyar 681 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 32,5 yükselerek 146 milyar 969 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 138,4 artışla 26 milyar 393 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,6 olarak hesaplandı.