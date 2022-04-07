Enerji sektöründe yeni iş modelleri geliştiriliyor - Son Dakika
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Enerji sektöründe yeni iş modelleri geliştiriliyor

07.04.2022 12:24
Enerji sektöründe yeni iş modelleri geliştiriliyor

Consus Enerji, dağıtık enerji kapsamında yap-işlet modeliyle hayata geçirdiği kojenerasyon santrallerindeki toplam 54,1 MW kurulu güç ile Türkiye'nin lider enerji hizmet firması (ESCo) haline geldi.

Consus Enerji, dağıtık enerji kapsamında yap-işlet modeliyle hayata geçirdiği kojenerasyon santrallerindeki toplam 54,1 MW kurulu güç ile Türkiye'nin lider enerji hizmet firması (ESCo) haline geldi.

Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki Consus Enerji, halka arz için gerçekleştirdiği başvurunun ardından Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'dan onay çıkmasını beklerken, yeni iş modelleri ile büyümeye odaklandı. Dağıtık enerji kapsamında yap-işlet modeli ile Türkiye'nin en büyük kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCo) olarak sektör lideri olan Consus Enerji, yenilenebilir enerji alanında da önemli faaliyetler yürütüyor.

Yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin önde gelen biyokütle enerji üreticilerinden biri olan şirket, 40 MW'ı biyokütle ve güneşten oluşan yenilenebilir kaynaklardan, kalan kısmı ise kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerinden olmak üzere toplam 94,1 MW'lık kurulu güce sahip. Yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırmak amacıyla tüketicilerin öz tüketimlerini karşılamaya yönelik yap-işlet modeliyle güneş santralleri alanında yatırımlarını sürdüren şirket, kurup işlettiği kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri sayesinde sunduğu tasarrufu, yeni sektörlerdeki müşterilere de ulaştırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Karbon salınımını azaltarak, ihracatçımızın uluslararası rekabetine katkı sağlıyor

Gelecek birkaç yıl içinde güneş enerjisi üretim kapasitelerini önemli ölçüde artırmayı planladıklarını ifade eden Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, "Dağıtık enerji iş kolumuz kapsamında tüketicilerin öz tüketimlerine yönelik güneş santrallerini yap-işlet ve yap-işlet-devret iş modelimiz ile hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İş modeli kapsamında müşteriye özel tasarlanan ve kurulan yenilenebilir enerji santraline ilişkin tüm yatırım maliyetleri Consus Enerji tarafından karşılanıyor. İşletme dönemi boyunca santral için gerekli olacak tüm bakım ve işletme sorumluluğu da Consus tarafından üstleniliyor. İşletme süresi sonunda da tercih eden müşterilere santral bedelsiz olarak devrediliyor; müşteri ilk gününden itibaren tasarruf sağladığı dönem sonunda herhangi bir bedel ödemeden santral sahibi oluyor" dedi.

Bu iş modeli ile müşterilere sağlanan bir diğer avantajın ise yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ile elde edecekleri yeşil sertifika ve karbon sertifikaları olacağını anlatan Arpacıoğulları, buradan ek gelir elde etme imkanı yaratılacağını söyledi. Arpacıoğulları, yeni iş modelleri ile müşterilerinin, önümüzdeki yıllarda özellikle imalat sanayisi ve ihracatçıları somut bir şekilde etkilemesi beklenen karbon salınımına yönelik ihtimal dahilinde sınır vergilerinin önüne geçerek, uluslararası alandaki rekabette bir adım önde olacaklarını kaydetti. - İSTANBUL

Enerji sektöründe yeni iş modelleri geliştiriliyor

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Türkiye'nin hedefi Balkanlar ve AB'deki yenilenebilir enerji piyasaları Türkiye'nin hedefi Balkanlar ve AB'deki yenilenebilir enerji piyasaları

Yenilenebilir Enerji, Yatırım, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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