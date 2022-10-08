Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji ve maden projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya Beyşehir Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele istimlak edilecek.

Mersin'de tesis edilecek Akyel-2 Rüzgar Enerjisi Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Yozgat'ın Sorgun ilçesi sınırlarında bulunan S: 1079 numaralı 4'üncü grup maden (linyit) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazları acele istimlak edecek.

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Akçakale Transformatör Merkezi Projesi" ve "154 kV Harran Transformatör Merkezi Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılacak.