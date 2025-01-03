Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yılsonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN
Son Dakika › Ekonomi › Enflasyon Arttı: Yıllık %44,38 - Son Dakika
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