Enflasyon Beklentileri Haziranda Geriledi - Son Dakika
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Enflasyon Beklentileri Haziranda Geriledi

22.06.2026 10:26
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TCMB'ye göre, piyasa ve hane halkı enflasyon beklentileri düştü, reel sektör ise sabit kaldı.

Yıllık enflasyon beklentileri, haziranda piyasa katılımcıları ve hane halkı için gerilerken reel sektör için değişiklik göstermedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine, hane halkı için 3,38 puan düşerek yüzde 46,13 seviyesine gerilerken reel sektör için değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde kaldı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,10 puan artarak yüzde 15,70 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon Beklentileri Haziranda Geriledi - Son Dakika

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