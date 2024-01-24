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ENSRI pay piyasasında işlem yapanlara geçici işlem yasağı - Son Dakika
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ENSRI pay piyasasında işlem yapanlara geçici işlem yasağı

SPK, ENSRI pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Halit Özkan ve Şemsi Çilingiroğlu'na borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

ENSRI pay piyasasında işlem yapanlara geçici işlem yasağı
24.01.2024 - 20:39,  Güncelleme: 20:40
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (ENSRI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bülteninde, ENSRI pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Halit Özkan ve Şemsi Çilingiroğlu'na yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ENSRI pay piyasasında işlem yapanlara geçici işlem yasağı - Son Dakika
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