Erdemir, Elpek bezi eğitimini tamamlayan kadınlara sertifikalarını dağıttı - Son Dakika
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Erdemir, Elpek bezi eğitimini tamamlayan kadınlara sertifikalarını dağıttı

10.03.2022 12:02
Erdemir, Elpek bezi eğitimini tamamlayan kadınlara sertifikalarını dağıttı

Erdemir'in, Elpek bezi dokumacılığını yaygınlaştırmak için başlattığı "Elpek Bezleri Dokunsun, Kültürel Mirasımız Korunsun" projesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Pınarcık Köyü'nde eğitimini başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları törenle dağıtıldı.

Erdemir'in, Elpek bezi dokumacılığını yaygınlaştırmak için başlattığı "Elpek Bezleri Dokunsun, Kültürel Mirasımız Korunsun" projesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Pınarcık Köyü'nde eğitimini başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları törenle dağıtıldı.

Erdemir'den yapılan açıklamaya göre, şirket proje ile Anadolu'nun kültürel zenginlikleri arasında önemli yeri bulunan Elpek bezi dokumacılığının yaygınlaştırılması ve kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemeyi sürdürüyor.

Proje kapsamında, Pınarcık Köyü'nde eğitimini başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları dağıtıldı.

Verilen bilgiye göre, Erdemir'in Göztepe tesislerinde gerçekleştirilen sertifika dağıtım töreninde,Erdemir İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sinan Bozkurt, İnsan Kaynakları Direktörü Atilla Yelboğa, Mali İşler Direktörü Özgür Doğan Özdoğru ile proje paydaşı kurumların yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Kdz. Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Hasçelik, Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sami Toktaş ve Pınarcık Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz, kursiyerlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, sertifikalarını da takdim etti.

Erdemir, Mart 2021'de başlattığı proje ile Elpek bezi dokumacılığının yaygınlaştırılmasına yardımcı olurken, kadınların ekonomik hayata ve üretime katılmalarını da destekliyor.

Proje kapsamındaki dokuma eğitimlerinin ilki, Pınarcık Köyü'nden 18 kadının katılımıyla gerçekleştirilirken, Erdemir, kadınların 256 saatlik eğitim sürecinde ürettikleri ürünleri satın alarak projenin sürdürülebilirliğine de katkı sundu.

İkinci etap hazırlıkları sürüyor

Projenin ikinci etabında üretime geçilebilmesi için hazırlıklara devam eden Erdemir, kadınların eğitimle kazandıkları becerileri ekonomik kazanca çevirebilmeleri için desteğini sürdürecek.

Erdemir, Ereğli'de geçmişi antik çağa kadar uzanan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise donanmanın yelken bezi ihtiyacında kullanılan Elpek bezine yönelik projesiyle ilçenin kültürel mirasının korunmasına ve tanıtımına da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Erdemir, Elpek bezi eğitimini tamamlayan kadınlara sertifikalarını dağıttı

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Dünya Kadınlar Günü, Erdemir, Ereğli, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erdemir, Elpek bezi eğitimini tamamlayan kadınlara sertifikalarını dağıttı - Son Dakika


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