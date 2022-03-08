Erdemli'de serada yetiştirilen eriklerin hasadı başladı - Son Dakika
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Erdemli'de serada yetiştirilen eriklerin hasadı başladı

08.03.2022 11:19
Erdemli'de serada yetiştirilen eriklerin hasadı başladı

Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen erikler hasat edildi.

Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen erikler hasat edildi.

Üretici Ali İhsan Keskin'in Koyuncu Mahallesi'ndeki serasında yetiştirilen erikler, sabah saatlerinden itibaren özenle toplandı.

Kaselere yerleştirilen erikler, çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'daki hallere gönderildi.

Keskin, gazetecilere mahsulün kalitesinden memnun olduklarını belirterek, "Bu yıl ürünlerimiz çok güzel. İyi bir hasat sezonu olacağını düşünüyoruz. Hasat süresince 2 tona yakın rekolte bekliyoruz." dedi.

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Atıl arazilerde tarımsal üretim ve tesis yatırımlarına hibe verilecek Atıl arazilerde tarımsal üretim ve tesis yatırımlarına hibe verilecek Serada yetiştirilen eriklerin hasadına başlandı Serada yetiştirilen eriklerin hasadına başlandı

İhsan Keskin, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erdemli'de serada yetiştirilen eriklerin hasadı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdemli'de serada yetiştirilen eriklerin hasadı başladı - Son Dakika
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