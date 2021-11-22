Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine Karamollaoğlu tepki gösterdi: Algı yönetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkemizi eskiden hep yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin, kur, faiz fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu vesayetle mücadelede gördük. Sabrettik ve başardık. Biz aynı oyunu terör örgütleriyle mücadelede gördük. Karşı atağımızı yaptık başardık. Bu ekonomik kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız. Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamın yolunun yatırımdan, büyümeden geçtiğinden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

"ALGI YÖNETİMİ"

Bu sözlerin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zam değil; 'güncelleme', yüksek döviz kuru değil; 'rekabetçi kur', ekonomik kriz değil; 'ekonomik kurtuluş savaşı' diyerek yaşadığımız sorunlar ortadan kalkmıyor, aksine problemlerimiz derinleşiyor. Bunun adı ekonomi yönetimi değil; olsa olsa "algı yönetimi"dir!" ifadelerini kullandı.