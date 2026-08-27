Erzincan'da Jeotermal Alanlar Kiraya Verilecek

Erzincan'da, jeotermal kaynak, doğal mineralli su jeotermal kökenli gaz arama ruhsatı alanı olarak kullanılabilecek 2 alan 3 yıl süreyle kiraya verilecek.

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzincan'ın merkez ilçesinde bulunan 1618,27 ve 4 bin 718,47 hektarlık 2 alan açık teklif usulüyle yapılacak ihaleyle 3 yıllığına kiraya verilecek.

İhaleler, 10 Eylül Perşembe günü Erzincan İl Özel İdaresi toplantı salonunda saat 10.00 ve 10.05'de yapılacak. 3 yıllık muhammen bedelleri 524 bin 966 lira ve 1 milyon 530 bin 671 lira olan sahaların geçici teminat miktarları ise 15 bin 749 lira ve 45 bin 920 lira olarak belirlendi.