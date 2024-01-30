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Erzincan'da Köyde Yaşam Projesi ile Üreticilerin Hayvan Varlığı Artıyor - Son Dakika
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Erzincan'da Köyde Yaşam Projesi ile Üreticilerin Hayvan Varlığı Artıyor

2020 yılında başlatılan ve 2024 yılından itibaren 2 yıl daha uzatılan 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi sayesinde Erzincan'da 179 üretici hayvan varlığını artırdı. Proje kapsamında koyun varlığının artırılması ve üreticilerin sürülerinin büyütülmesi hedeflenirken, yeni dönem protokolü ile 2026 yılına kadar 400 bin TL kredi desteği sağlanacak. Proje sayesinde şu ana kadar 31 milyon 803 bin 550 TL kredi desteği sağlanırken, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 15 civarında artması hedefleniyor.

Erzincan\'da Köyde Yaşam Projesi ile Üreticilerin Hayvan Varlığı Artıyor
30.01.2024 - 10:54,
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2020 yılında hayata geçirilen ve 2024 yılından itibaren 2 yıl daha uzatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile Erzincan'dan 179 üretici hayvan varlığını artırdı.

2020 yılında hayata geçirilen proje kapsamında Erzincan ili ve ilçelerinde koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi ile küçükbaş hayvan varlığının artırılması, istihdamın sağlanması amaçlanırken geçtiğimiz yıllarda 200 bin TL kredi limiti olan proje yeni dönem protokolü ile 2026 yılına kadar 400 bin TL olarak devam edecek. 1 yıl ödemesiz olarak çiftçileri destekleyecek olan projede 7 yıl vade ile geri ödeme yapılabilecek.

Erzincan'da 2020 yılından 2024 yılına kadar proje ile 179 üreticiye 31 milyon 803 bin 550 TL kredi desteği sağlanırken 17 bin 234 adet hayvan varlığı artırıldı.

Projeden 2020 yılında 85, 2021 yılında 27, 2022 yılında 14, 2023 yılından günümüze kadar da 53 üretici fayda sağlayabildi. Erzincan Valiliği ile Ziraat Bankası arasında son yapılan protokol ile birlikte 2026 yılına kadar güncel kredi destek oranı ise 400 bin TL olurken kredi desteğinin 300 bin TL'si faizsiz olarak belirlendi. 2020 yılından beri projeye bin 21 üretici başvuru yaptı. Bu başvurulardan 472'si banka tarafından reddedilirken 139 kişi projeden kendi isteğiyle vazgeçti. Halihazırda kredi çalışması devam eden 109 üretici bulunurken 76 üretici kredi sözleşmesi için imzaya bekleniyor. 7 üretici de hayvanlarını teslim almak için beklerken projeye 39 üretici yeni kayıt açtırdı.

2 yıl daha 400 bin TL kredi desteği ile devam edecek proje ile Erzincan'daki küçükbaş hayvan varlığının yüzde 15 civarında artması hedefleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da Köyde Yaşam Projesi ile Üreticilerin Hayvan Varlığı Artıyor - Son Dakika
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