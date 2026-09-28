Erzurum Çat\'ta arıcı Savaş Anıl, 3,5 aylık çiçek göçüyle organik bal hasadına başladı

Erzurum'un Çat ilçesinin yüksek rakımlı yaylalarında arıcılık yapan Savaş Anıl, devlet desteğiyle başladığı organik bal üretiminde bölgenin zengin bitki örtüsünden yararlanıyor.

Yaklaşık 2 bin 800 metreye ulaşan dağların bulunması, rakıma göre farklı bitki türlerinin çiçeklenmesi ve üretim yapılan alanlarda tarımsal ilaç kullanılmaması, Çat ilçesinin arıcılık potansiyelini öne çıkarıyor.

İlçeye bağlı Kurbanlı Mahallesi'nde baba mesleği olan arıcılığı 15 yıl sürdüren Anıl, ballarını analiz ettirdikten sonra elde edilen prolin değerleri üzerine 5 yıl önce organik arıcılığa yöneldi.

İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuran Anıl, kovan ve organik üretim desteklerinin yanı sıra eğitimlerin ardından sertifikasını alarak 2021 yılında organik bal üretimine başladı.

Şu an 300 kovanı bulunan Anıl, kış döneminde Hatay'a götürdüğü arılarını ilkbaharda mevsimsel çiçeklenmeyi takip ederek Elazığ'a, ardından Erzurum'un Çat ilçesine getiriyor.

Farklı rakımlardaki çiçeklerden nektar toplayan arıları için yaklaşık 3,5 ay yolculuk yapan Anıl, bal hasadına başladı.

"Organik balda şeker ve kimyasal ilaç olayı kesinlikle olmaz"

Üretici Anıl, AA muhabirine, devlet destekleriyle organik bal üretimine başladığını anlattı.

Organik üretimden önce ballarına yaptırdığı analizler sonucu prolin değerlerinin 1200 ile 1350 arasında çıktığını ve bunun yüksek bir değer olduğunu söyleyen Anıl, bu iyi değerleri daha kaliteli kullanmak için organik üretime yöneldiğini ifade etti.

Organik bal üretiminin öneminden bahseden Anıl, şöyle konuştu:

"Organik balda şeker ve kimyasal ilaç olayı kesinlikle olmaz. Biz bunlardan doğal yöntemlerle korunduk. Yani bu demek oluyor ki 200 yıl önceki arı nasıl çalışmışsa şimdi de aynı şekilde çalışıyor. Bunun verimini de aldık. Arıcılar için ırklar da önemli. İlk olarak bölgeye adapte olan ırklarla çalışmamız lazımdı. İlk eksiğimiz buydu. Bunu tamamladık. Irkı elimizde tutmak için suni tohumlama da yaptık. 2 bin 200 rakımdaki bölgemizde çiçeklerde çalışabilecek ırkları elimizde tuttuk. Ekstra masrafımız yok. Arı çiçekten ne aldıysa onu peteğe getiriyor, biz de bunu süzüyoruz. Doğal yöntemlerle alıp balımızı üretmiş oluyoruz."

"Çiçeği takip ettiğimiz bir göç yapıyoruz"

Anıl, Hatay, Elazığ ve Erzurum'un Çat ilçesi olmak üzere doğal çiçeği takip ederek hasat zamanına ulaştığını belirterek, "Çiçeği takip ettiğimiz bir göç yapıyoruz. Burada gayemiz şekeri arıdan uzak tutmak ve sadece doğayla beslemek. Haziranın ilk haftasında buraya gelerek buranın doğasından faydalanıyoruz. Yaklaşık 3,5 ay hiç el değmeden sadece rutin işlemlerle hasat dönemini bekliyoruz. Bu arılar uzun bir yolculuktan çıkıyorlar. Çiçek neredeyse arı orada oluyor." dedi.

Çat ilçesindeki bitki çeşitliliğine de değinen Anıl, "Burası ender bulunan bir doğa. Hiçbir tarımsal ilaç faaliyeti yok. Arılarımız buradan faydalanıyor. Bir bitki bitiyor, diğeri geliyor. Dağların rakımları 2 bin 800'e kadar çıkabiliyor. Altta bir çiçek varsa yukarıda farklı çiçek oluyor. Bu da üretilen bala kat kat değer katıyor." diye konuştu.