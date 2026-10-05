Erzurum\'da organik arıcılıkta üreticilere kovan ve bal eritme kazanı desteği verildi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde tarımsal üretimi artırmak, organik arıcılığı yaygınlaştırmak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü kapsamlı projelerine hız kesmeden devam ediyor. İl Müdürü Alpaslan Kenger, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi.

İlk Yol Kontrol İstasyonu'na Ziyaret

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Daire Başkanı Hüseyin Eş ile birlikte Türkiye'nin ilk Yol Kontrol İstasyonu'nu ziyaret etti. İstasyonda 7/24 esasına göre görev yapan personelle bir araya gelen Kenger ve Eş, yürütülen denetim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Personelle yakından ilgilenerek sohbet eden heyet, kolaylıklar dileyerek "hayırlı nöbetler" temennisinde bulundu.

Erzurum Yaylaları Organik Balla Şenleniyor

Kentteki arıcılık faaliyetlerini katma değerli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen "Erzurum Yaylaları Organik Balına Kavuşuyor" projesinde önemli bir aşama daha kaydedildi. Proje kapsamında organik arıcılık eğitimi alan yetiştiricilere sertifikaları, İl Müdürü Alpaslan Kenger tarafından takdim edildi. Arıcılara yönelik desteklerin sürdüğünü belirten müdürlük yetkilileri, proje kapsamında çiftçilere organik arılı kovan ve bal eritme kazanı desteği sağlandığını bildirdi.

Seralarda ve Mantar Üretim Alanlarında Sıkı Denetim

Öte yandan, Erzurum genelinde "İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında güvenilir, kaliteli ve izlenebilir üretimin yaygınlaştırılması amacıyla saha çalışmaları da aralıksız sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; il genelindeki seralar, mantar üretim tesisleri ve açık tarım alanlarında kapsamlı saha denetimleri gerçekleştirdi. Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yapılan denetimlerin ve üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin artarak devam edeceği vurgulandı.