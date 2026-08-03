Erzurum Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Rekoru

Erzurum Havalimanı\'nda Yolcu Sayısı Rekoru
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Havalimanı, 2026'da 4.200 uçuşla 635.412 yolcuya hizmet vererek rekor kırdı.

Erzurum Havalimanı, son 5 yılın ilk altı aylık verilerine göre uçuş ve yolcu sayısında istikrarlı bir büyüme grafiği çizerek 2026 yılında zirveye ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum Havalimanı'nda hem uçak trafiği hem de ağırlanan yolcu sayısı her yıl katlanarak artmaya devam ediyor. 2022 yılının ilk yarısında 3 bin 401 uçuşla 432 bin 107 yolcuya hizmet veren havalimanı, 2026 yılının aynı döneminde 4 bin 200 uçuş ve 635 bin 412 yolcu sayısına ulaştı.

Yıllara göre yükseliş trendi sürüyor

Havalimanının son 5 yıla ait ilk altı aylık dönem verileri, kentteki turizm ve ulaşım hareketliliğini gözler önüne serdi. Verilere göre 2023 yılının ilk altı ayında 3 bin 474 uçuş gerçekleştirilirken, yolcu sayısı 504 bin 867 olarak kayıtlara geçti. 2024 yılının aynı döneminde ise uçuş sayısı 3 bin 829'a, yolcu sayısı ise 592 bin 489'a yükseldi.

2026'da tarihi rekor görüldü

Yükseliş trendi 2025 ve 2026 yıllarında da hız kesmeden devam etti. 2025 yılının ilk altı ayında 4 bin 43 uçuş ile 606 bin 217 yolcu taşınırken, 2026 yılının ilk altı ayında ise havalimanı tarihinin en yoğun dönemlerinden biri yaşandı. Bu dönemde uçuş sayısı 4 bin 200'e, hizmet verilen yolcu sayısı ise 635 bin 412'ye ulaşarak son 5 yılın rekoru kırıldı. 5 yıl içinde yolcu sayısının yaklaşık yüzde 47 oranında artması, Erzurum'un bölgedeki ulaşım merkezi konumunu güçlendirdiğini ortaya koydu.

Kaynak: İHA

Erzurum Havalimanı, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Meclise “İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun“ başvurusu Meclise "İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun" başvurusu
İstanbul’da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak İstanbul'da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak
Bahçeli’den “çerçeve yasa“ açıklaması: Tam destek verilmeli Bahçeli'den "çerçeve yasa" açıklaması: Tam destek verilmeli
Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu

09:37
Galatasaray’da neler oluyor Osimhen’den Yunus’un ağzını açıkta bırakan hareket
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket
09:22
YAŞ yarın toplanıyor 3 isim ilk kez masada
YAŞ yarın toplanıyor! 3 isim ilk kez masada
08:57
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif Galatasaray anında yanıt verdi
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif! Galatasaray anında yanıt verdi
08:51
“Bütün gazeteciler gelsin“ diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
"Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
08:46
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
08:38
İlker Ayrık’tan üzen haber Tüm gösterilerini iptal etti
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 09:49:22. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.