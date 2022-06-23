Bu yılın ilk 5 aylık döneminde Erzurum'dan 80, KUDAKA istatistik Bölgesinde 82, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 103, Doğu Anadolu Bölgesinde 177, ülkede 2 bin 904 patent başvurusu kaydedildi. İlden yapılan patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 98, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 77,6, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 45,19, ülkede ise 2,75'lik pay edindi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2022 Mayıs ayı iller patent başvuru sayılarını açıkladı. Mayıs ayında 37 patent üreten Erzurum , yılın ilk 5 ayında 80 patent başvurusu gerçekleştirdi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 6'ıncı oldu

Kaynak: İHA

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Erzurum patentte 6'ıncı sıraya çıktı - Son Dakika

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