Erzurum patentte 6'ıncı sıraya çıktı - Son Dakika
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Erzurum patentte 6'ıncı sıraya çıktı

23.06.2022 09:20
Erzurum patentte 6'ıncı sıraya çıktı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2022 Mayıs ayı iller patent başvuru sayılarını açıkladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2022 Mayıs ayı iller patent başvuru sayılarını açıkladı. Mayıs ayında 37 patent üreten Erzurum, yılın ilk 5 ayında 80 patent başvurusu gerçekleştirdi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 6'ıncı oldu

Mayıs ayı Erzurum ve bölgesel veriler

Mayıs ayı kaydında Erzurum'da 37, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 37, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 41, Doğu Anadolu Bölgesinden 53, Türkiye'den ise 601 patent başvurusu kaydedildi. Erzurum'un Mayıs ayı patent başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 69,81, ülkede ise yüzde 6,15'lik pay edindi

Bölgesel veriler ve Erzurum

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde Erzurum'dan 80, KUDAKA istatistik Bölgesinde 82, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 103, Doğu Anadolu Bölgesinde 177, ülkede 2 bin 904 patent başvurusu kaydedildi. İlden yapılan patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 98, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 77,6, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 45,19, ülkede ise 2,75'lik pay edindi.

Bölge illeri başvuru dağılımı

Ocak- Mayıs döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 1 ilden patent başvuru yapılmazken 13 ilden başvuru oldu. 5 aylık dönemde Erzurum'dan 80, Elazığ'dan 12, Bitlis'ten 6, Ağrı'dan 5, Malatya'dan 24, Van'dan 17, Kars'tan 4, Iğdır'dan 11, Muş'tan 5, Tunceli'den 9, Erzincan'dan 1, Hakkari'den 2, Ardahan'dan 1 başvuru yapıldı. Bingöl'den ise başvuru yapılmadı.

Erzurum ülkede 6'ıncı

Erzurum patent başvuru sayısı düzeyinde ülkede 6'ıncı sırada yer aldı. Ülkede en yüksek sayıda patent başvurusunun yapıldığı 15 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Antalya, Sakarya, Manisa, Adana, Aydın, Denizli, Konya olarak açıklandı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

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