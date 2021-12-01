Erzurum Ticaret Borsası
01.12.2021 16:46
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 66 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 66 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|66,00
|66,00
|66,00
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|11,00
|45,00
|16,23
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|21,12
|21,12
|21,12
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Yumurta
|Adet
|0,61
|0,61
|0,61
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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