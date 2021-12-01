Erzurum Ticaret Borsası

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi

Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor