Eşarj'dan WhatsApp İle Görüntülü Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Eşarj'dan WhatsApp İle Görüntülü Destek

Eşarj, şarj istasyonlarında WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme desteği sunmaya başladı.

20.09.2024 10:18
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Enerjisa Enerji'nin iştiraki Eşarj, şarj istasyonlarında müşterilerinin karşılaştığı her türlü sorunu anında çözmek amacıyla "WhatsApp" üzerinden görüntülü görüşme desteği sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eşarj, Türkiye'nin her iline kurduğu 1350'den fazla şarj istasyonuyla enerji dönüşümüne katkı veriyor.

Eşarj, elektrikli araç şarj çözümlerinde Türkiye'nin öncüsü olarak, 2023'te belirlediği 81 ilde 1000 istasyon hedefine başarıyla ulaşmıştı.

Bu yıl da müşteri deneyimini mükemmelleştirme hedefiyle yoluna devam eden Eşarj, şarj istasyon sayısını artırmaya devam ederken, müşterilerine en iyi deneyimi sunmak için yaptığı çalışmalarda hız kesmiyor.

Bu kapsamda, müşterilerine her noktada hızlı, güvenilir, konforlu ve kusursuz bir şarj deneyimi sunmak için attığı yenilikçi adımlara, istasyon başında "WhatsApp" üzerinden görüntülü çağrı merkezini de ekliyor.

Böylelikle Eşarj, elektrikli araç kullanıcılarına yaşattığı deneyimini mükemmelleştirme çalışmalarına, şarj ağı yayılımı kadar önem veriyor.

"Deşarj", ile müşterilere ücretsiz mola noktası sağlandı

Türkiye'nin ilk elektrikli araç şarj operatörü olarak kurulan Eşarj, 2008'de kurulduğu günden bu yana müşterilerinin geri bildirimlerini dinleyerek ve saha araştırmaları yaparak, operasyonlarını sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor.

Deneyimi şarj istasyonundan dinlenme alanına kadar taşıyan ilk ve tek şirket olarak Deşarj'ı duyuran Eşarj, müşterilerine çocuk oyun alanı, TV, kahve makinesi, internet bağlantısı gibi özellikli ve ücretsiz mola hizmeti sunmuştu.

Eşarj artık Oksijen tesislerinde!

Öte yandan, son olarak İzmir- İstanbul Otoyolu üzerindeki Oksijen tesislerinde faaliyete geçen Eşarj istasyonları, toplamda O135 Karacabey ve O37 Orhangazi olmak üzere 2 farklı Oksijen tesisinde çift yönlü olarak (İstanbul-İzmir/İzmir İstanbul) hizmet veriyor.

Eşarj kullanıcıları, bu stratejik noktada bulunan 360, 180 ve 90 kilovat (kW) gücündeki toplam 8 DC şarj cihazı ile araçlarını hızlı ve verimli bir şekilde şarj edebiliyor.

Eşarj'ın sunduğu bu ileri teknoloji sayesinde, kullanıcılar uzun yolculuklarında kesintisiz bir sürüş deneyimi yaşayabiliyor.

"Her üç elektrikli araç kullanıcısından biri, sadece Eşarj'ı tercih ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, elektrikli araç şarj sektörünün çok dinamik ve rekabetçi bir atmosfere sahip olduğunu bu durumun devamlı iyileştirmeye ve yeni hedefler gerçekleştirmeye motive ettiğini kaydetti.

Elektrikli şarj istasyonlarının henüz benzin istasyonları kadar yaygın olmasa da araç başına düşen şarj istasyonu sayısı ile Türkiye'nin Avrupa'da 1. sırada olduğunu vurgulayan Pınar, şunları kaydetti:

"Kullanıcıları teşvik etmek için en hızlı şarj deneyimini yaşatmak ve kusursuz bir müşteri deneyimi yaşatmak ise elzem. Elektrikli araç kullanıcıları tüm Türkiye'de 23 binden fazla soketten herhangi birini bulduğunda firma fark etmeksizin şarjlanma işlemi gerçekleştirebilir durumda. Fakat ne mutlu ki müşteri sadakatinin bu denli zor olduğu ve rakiplerimizin giderek arttığı bu sektörde büyük bir başarı elde ederek, sadakat oranımızı yüzde 26'dan yüzde 33'e çıkardık. Yani her üç elektrikli araç kullanıcısından biri, sadece Eşarj'ı tercih ediyor. Yatırımlarımızda hızlı istasyonlara öncelik vermemiz, şarj süresini kısaltmamız, Deşarj noktası ve şimdi istasyon başından görüntülü çağrı merkezi ile desteklediğimiz kusursuz deneyim anlayışı, bize müşterilerimizden yüzde 97 memnuniyet skoru getirdi. Eşarj istasyon sayısını artırmaya ama bunu yaparken de müşteri deneyimini hep ön planda tutmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eşarj'dan WhatsApp İle Görüntülü Destek - Son Dakika

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