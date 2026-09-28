Eskişehir'de turşuluk kornişona son haftada yaklaşık 10 lira zam geldi, esnaf uyardı - Son Dakika
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Eskişehir'de turşuluk kornişona son haftada yaklaşık 10 lira zam geldi, esnaf uyardı

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Eskişehir\'de turşuluk kornişona son haftada yaklaşık 10 lira zam geldi, esnaf uyardı
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Eskişehir'de eylülle birlikte semt pazarlarında turşuluk kornişon satışı başladı. Esnaf, son bir haftada kilo başına yaklaşık 10 lira artış olduğunu, turşu kurmak isteyenlerin 15 Eylül-15 Ekim arasında hareket etmesi gerektiğini belirtti. Hazır turşu tüketimi ev yapımını geçti.

Eskişehir'de eylül ayının girmesiyle birlikte semt pazarlarında turşuluk malzeme telaşı başladı.

Her yıl eylül ayıyla birlikte tezgahları süsleyen kornişon salatalık, bu yıl da pazarlardaki yerini aldı. Yaklaşık bir aydır pazar tezgahlarında turşuluk salatalık satışı yaptığını belirten pazar esnafı, talebin canlı olduğunu ancak zamların da kapıda beklediğini ifade ediyor. 15 yıllık pazar tecrübesiyle konuşan Emre Bozkuş, turşu kurmak isteyen tüketicilerin ertelemeden harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan insanların tüketim alışkanlıklarının da değiştiğini ifade eden esnaf, hazır turşuların tüketiminin geleneksel ev yapımı turşuların önüne geçtiğini vurguladı.

"Haftalık 10 lira zam geliyor"

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte kornişon salatalık fiyatlarının da tırmanışa geçtiğini belirten Bozkuş, maliyetlerin günden güne değiştiğini vurguladı. Son bir hafta içerisinde ürün fiyatlarında belirgin bir artış yaşandığını ifade eden esnaf, piyasadaki durumu şu sözlerle özetledi:

"Şu an tam zamanı; fiyatlarımız yükselişe geçti. Geceler soğudukça kornişon salatalığın fiyatı daha da artacak. Zaten geçen haftaya göre fiyatta kilo başına yaklaşık 10 liralık bir artış var. Geçen hafta 50 liraya sattığımız ürün bu hafta 60 lira oldu. Aynı şekilde geçen hafta 70 lira olan boy salatalık ise 80 liraya yükseldi. Bu fiyat artışı gün geçtikçe ilerlemeye devam edecek. Bu yüzden vatandaşlarımızın elini çabuk tutmasını ve bir an önce turşularını kurmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İdeal turşu zamanı: 15 Eylül - 15 Ekim

Turşu kurmanın belirli bir takvimi olduğunu ve bu sürenin kaçırılmaması gerektiğini belirten Bozkuş, ideal zaman aralığının 15 Eylül ile 15 Ekim tarihleri arası olduğunu dile getirdi. Tarladaki ürünün hava şartlarına bağlı olarak hızla tükenebileceğini hatırlatan deneyimli esnaf, "Ekim ortasından sonraya kalırlarsa tarlaya kırağı düşer. Kırağı düştü mü ürün biter, malzeme kalitesi düşer. Kırağı düşmesi bu işin tamamen bitmesi demektir, o saatten sonra kaliteli turşuluk salatalık bulmak imkansızlaşır" dedi.

Tüketim alışkanlıkları değişiyor: "Hazır turşular öne geçti"

Geleneksel ev turşuculuğunun yıllar içinde nasıl bir dönüşüm geçirdiğine de değinen Emre Bozkuş, değişen tüketici alışkanlıklarını ve sanayi pazarındaki durumu şu ifadelerle aktardı:

"Gün geçtikçe tüketici tercihleri elbette değişiyor. Eskisi kadar tezgahtan salatalık alıp evde turşu kuran kalmadı. Vatandaşlar artık daha çok marketlerde satılan hazır turşulara yöneliyor. Bu durum turşu fabrikalarının alım sürecini de etkiledi. Biz eskiden pazardan çekildiğimizde fabrikalar da alımı bitirirdi. Şimdi ise biz gidiyoruz, sezon bitme noktasına geliyor ancak fabrikalar hala turşuluk salatalık toplamaya devam ediyor. Yani hazır turşu sektörü piyasada daha çok öne geçmiş durumda."

Kaynak: İHA
EskişehirEkonomiGüncelYaşamEylülZamSon Dakika

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