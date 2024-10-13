Esnaf Komisyonlardan Mağdur - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Esnaf Komisyonlardan Mağdur

Palandöken, esnafın kazancının komisyonlar yüzünden azaldığını vurguladı ve çözümler talep etti.

13.10.2024 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TESK Başkanı Palandöken: "Esnaf, yüzde 3 kar marjı olan ürüne yüzde 4 komisyon ödüyor"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Bendevi Palandöken, "Esnafın kazanamadığı parayı arada komisyon olarak bankalar alıyor. Özellikle 40-45 günde bu geri dönüşün sağlanması ile ilgili esnafın kazancı yüzde 3, bankanın kestiği komisyon yüzde 4'leri geçiyor" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kesilen yüksek komisyon oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kesilen yüksek komisyon oranları dolayısıyla esnafın zarara uğradığına dikkat çeken Palandöken, "Kredi kartı ile yapılan alışveriş gerçekten de çok arttı. Kart kullanma oranı yüzde 85 civarı. Nakit para nerdeyse esnafın eline değmeden gidiyor. Ancak kredi kartı maliyetleri de çok yüksek. Esnafın kazanamadığı parayı arada komisyon olarak bankalar alıyor. Özellikle 40-45 günde bu geri dönüşün sağlanması ile ilgili esnafın kazancı yüzde 3, bankanın kestiği komisyon yüzde 4'leri geçiyor. Bununla birlikte işletme ücreti, pos ücreti derken esnaf bazı ürünlerde neredeyse zarar ediyor. Bunlar belli mamuller. Bankalar, bankalar birliği ve aynı zamanda yine kamu bankaları bir öncülük yapmak suretiyle kredi kartlarındaki faiz oranını düşürmeleri lazım" açıklamasında bulundu.

"Esnaf da vatandaş da mağdur edilmemeli"

Esnafın pos komisyon ücreti ve işletme maliyeti gibi birçok kalemde yaşadığı sorunlara çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Komisyon için açıklanan rakamlar yüzde 2, yüzde 2.5 ama kesilen rakamlar yüzde 4. İnsanların yüzde 85'i kredi kartı kullanıyor ama esnafın cebine bir şey girmiyor. Bir taraftan da hayat pahalanıyor. Yılın ilk 6 ayında nerdeyse yüzde 70'i kartını ödeyemez halde. Kalan da asgarisini ancak yatırabiliyor. Hem insanlar kredi kartlarından hem esnaf para kazanamamaktan şikayetçi. Kredi kartı tabi ki çağdaşlık, paranın dolaşmasındaki en büyük araç. Ama böyle para kazanılmadan hizmet edilmesi doğru değil. Bununla ilgili sorun ve taleplerimizi Ticaret Bakanlığına ve Maliye Bakanlığımıza anlattık. Ancak bu yüzde 4 komisyon, işletim ücreti ve pos cihazı kullanım bedelini koyduğunuz zaman hadise böyle olmuyor. Hem nihai tüketici hem de küçük esnaflar ve aynı şekilde bu hizmeti vermek için hizmet üreten kesimler mağdur oluyor" şeklinde konuştu.

"Orta yolun bulunması şart"

Eskiden veresiye defterleri varken kimsenin mağdur olmadığını hatırlatan Palandöken, "Kart komisyonlarının düşürülmesi için BDDK'ye yazı yazdık ama herhangi bir geri dönüş alamadık. Esnafımız ciddi manada bir kayıp yaşıyor. Bununla birlikte piyasada kredi kartı ile yapılan alışverişlerdeki sıkıntı sürüyor. Kayıtlı ekonomi için önemli olan şey bu sefer külfete döndü. Orta yol bulunup vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi gerek. Kredi kartı kullanımının artmasına rağmen kredi kartının tamamını yatıramayanlar için faizlerin yüksek olması insanları korkutuyor. Eskiden biliyorsunuz ki veresiye defterleri vardı. Ürünleri kullanacağınız tarihten itibaren bir dahaki parayı ödeyeceğiniz tarihte fiyatlar değişmediği gibi mağduriyet olmuyordu. Ancak bu kredi kartında aracı banka olduğu için hangi gün yatmadıysa faizin yüksekliğini hesaba katarsanız insanlar bunu ödemekte zorlanıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu, Bendevi Palandöken, Alışveriş, Ekonomi, Türkiye, Banka, Tesk, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnaf Komisyonlardan Mağdur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:45 İstanbul’da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar İstanbul'da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar
22:42 Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama
22:12 ’3. madde değiştirilsin’ dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız
20:41 Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi
20:36 İstanbul’da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada turladı iniş yapamadı İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada turladı iniş yapamadı
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
09:27 Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik Turgut Altınok’a gayrimenkul zengini damat Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat
09:17 Ağustos Ayında Türkiye’ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti Ağustos Ayında Türkiye'ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 01:33:28. #1.12#
SON DAKİKA: Esnaf Komisyonlardan Mağdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.