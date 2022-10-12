Esnaf ve sanatkâra yönelik yatırım ve işletme kredilerinin limiti artırıldı, faiz oranı düşürüldü

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnaf ve sanatkarlara yönelik açıklanan yeni destek paketinin tüm camiaya hayırlı olmasını dileyerek "Esnaf ve sanatkarımıza can suyu gibi olan bu kredilerle üyelerimiz işlerini büyütecek, üretime, istihdama, ekonomiye katkı sağlamayı sürdürecek" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TESOB Başkanı Metin Kara, "11 Ekim 2022 tarihinden itibaren yapılacak kredi kullanımlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin oranlarında ve limitlerinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre işletme ve yatırım kredilerinde faiz oranı yüzde 15'e düşürülmüş ve esnaf ve sanatkarın yüzde 50 Hazine desteğiyle beraber ödeyeceği faiz oranı yüzde 7.5 olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

Başkan Kara, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 2. Grup Kooperatif olduğunu hatırlatarak ortaklar için işletme kredisi üst limitinin 500 bin liraya, İşyeri Edindirme ve Taşıt Edindirme kredilerinden oluşan Yatırım Kredisinin üst limitinin de 1 milyon 500 bin liraya yükseltildiğini vurguladı. Kara, Trabzon'un ilçelerindeki kooperatiflerin de gruplarına göre kredi limitlerinin artırıldığını söyledi. Buna göre, 1 ve 2. Grup kooperatiflerin kredi limiti 500 bin, 3 ve 4. Grup kooperatiflerin kredi limiti 400 bin, 5. Grup kooperatiflerin kredi limiti 325 bin, 6 ve 7. Grup kooperatiflerin kredi limiti ise 300 bin liraya yükseltildi.

TESOB Başkanı Metin Kara, "Ayrıca Halkbank' tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı getirilmiştir. Bu imkan Kredi ve Kefalet Kooperatifinden kredi kullanıp takibe düşen esnaf ve sanatkarlarımızı kapsamamaktadır" şeklinde konuştu.

TESOB Başkanı Metin Kara, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını ve ardından ortaya çıkan Rusya- Ukrayna savaşının neden olduğu zorlu sürecin en çok esnaf ve sanatkarları etkilediğini belirterek "Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımız, açıkladıkları destek paketleriyle adeta esnaf ve sanatkarımıza can suyu vermişlerdir. Bu kredilerle üyelerimiz işlerini büyütecek, üretime, istihdama, ekonomiye katkı sağlamayı sürdürecek" ifadesini kullandı. - TRABZON