Esnafa Kredi Kartı Komisyonu Şoku

Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, "Esnafın kazanamadığı parayı arada komisyon olarak bankalar alıyor. Özellikle 40-45 günde bu geri dönüşün sağlanması ile ilgili esnafın kazancı yüzde 3, bankanın kestiği komisyon yüzde 4'leri geçiyor" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kesilen yüksek komisyon oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kesilen yüksek komisyon oranları dolayısıyla esnafın zarara uğradığına dikkat çeken Palandöken, "Kredi kartı ile yapılan alışveriş gerçekten de çok arttı. Kart kullanma oranı yüzde 85 civarı. Nakit para nerdeyse esnafın eline değmeden gidiyor. Ancak kredi kartı maliyetleri de çok yüksek. Esnafın kazanamadığı parayı arada komisyon olarak bankalar alıyor. Özellikle 40-45 günde bu geri dönüşün sağlanması ile ilgili esnafın kazancı yüzde 3, bankanın kestiği komisyon yüzde 4'leri geçiyor. Bununla birlikte işletme ücreti, pos ücreti derken esnaf bazı ürünlerde neredeyse zarar ediyor. Bunlar belli mamuller. Bankalar, bankalar birliği ve aynı zamanda yine kamu bankaları bir öncülük yapmak suretiyle kredi kartlarındaki faiz oranını düşürmeleri lazım" açıklamasında bulundu.

"Esnaf da vatandaş da mağdur edilmemeli"

Esnafın pos komisyon ücreti ve işletme maliyeti gibi birçok kalemde yaşadığı sorunlara çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Komisyon için açıklanan rakamlar yüzde 2, yüzde 2.5 ama kesilen rakamlar yüzde 4. İnsanların yüzde 85'i kredi kartı kullanıyor ama esnafın cebine bir şey girmiyor. Bir taraftan da hayat pahalanıyor. Yılın ilk 6 ayında nerdeyse yüzde 70'i kartını ödeyemez halde. Kalan da asgarisini ancak yatırabiliyor. Hem insanlar kredi kartlarından hem esnaf para kazanamamaktan şikayetçi. Kredi kartı tabi ki çağdaşlık, paranın dolaşmasındaki en büyük araç. Ama böyle para kazanılmadan hizmet edilmesi doğru değil. Bununla ilgili sorun ve taleplerimizi Ticaret Bakanlığına ve Maliye Bakanlığımıza anlattık. Ancak bu yüzde 4 komisyon, işletim ücreti ve pos cihazı kullanım bedelini koyduğunuz zaman hadise böyle olmuyor. Hem nihai tüketici hem de küçük esnaflar ve aynı şekilde bu hizmeti vermek için hizmet üreten kesimler mağdur oluyor" şeklinde konuştu.

"Orta yolun bulunması şart"

Eskiden veresiye defterleri varken kimsenin mağdur olmadığını hatırlatan Palandöken, "Kart komisyonlarının düşürülmesi için BDDK'ye yazı yazdık ama herhangi bir geri dönüş alamadık. Esnafımız ciddi manada bir kayıp yaşıyor. Bununla birlikte piyasada kredi kartı ile yapılan alışverişlerdeki sıkıntı sürüyor. Kayıtlı ekonomi için önemli olan şey bu sefer külfete döndü. Orta yol bulunup vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi gerek. Kredi kartı kullanımının artmasına rağmen kredi kartının tamamını yatıramayanlar için faizlerin yüksek olması insanları korkutuyor. Eskiden biliyorsunuz ki veresiye defterleri vardı. Ürünleri kullanacağınız tarihten itibaren bir dahaki parayı ödeyeceğiniz tarihte fiyatlar değişmediği gibi mağduriyet olmuyordu. Ancak bu kredi kartında aracı banka olduğu için hangi gün yatmadıysa faizin yüksekliğini hesaba katarsanız insanlar bunu ödemekte zorlanıyor" diye konuştu. - ANKARA