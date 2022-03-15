Esnek kot kumaşıyla pantolon ölçülerini yeniden belirlediler - Son Dakika
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Esnek kot kumaşıyla pantolon ölçülerini yeniden belirlediler

15.03.2022 12:45
Esnek kot kumaşıyla pantolon ölçülerini yeniden belirlediler

Kahramanmaraş'ta bir tekstil firmasında Türk mühendislerin ürettiği ve farklı bedendeki insanların aynı ürünü kullanabilmesine olanak sağlayan kot kumaşları yurt dışından yoğun bir talep görüyor.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil firmasında Türk mühendislerin ürettiği ve farklı bedendeki insanların aynı ürünü kullanabilmesine olanak sağlayan kot kumaşları yurt dışından yoğun bir talep görüyor.

Sektördeki 40 yılı aşkın tecrübesiyle, sürdürebilirlik, enerji verimliliği, sıfır atık ve geri dönüşüm yaklaşımıyla hareket eden Kipaş Mensucat, AR-GE merkezinde yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor.

İsrafın önüne geçmek ve beden uymaması nedeniyle e-ticaretteki pantolonların iade ihtimalini azaltmak için harekete geçen Türk mühendisler, yüksek esneklikte "Fit ID" adını verdikleri kot kumaşı geliştirdi.

Yeni kumaş sayesinde 26 ila 38 arasında değişen kot bedenleri, artık "small", "medium" ve "large" gibi 3 farklı bedene göre düzenlenebiliyor ve birbirine yakın farklı bedendeki insanlar aynı ürünü kullanabiliyor.

Kipaş Denim Ürün Geliştirme Direktörü Hürriyet Öztürk, AA muhabirine, 1 yıllık AR-GE çalışmasının ardından "Fit ID" kumaşını piyasaya sürdüklerini söyledi.

Yüksek iplik teknolojisiyle üretilen kumaşın kullanıcıya rahatlık, kolaylık sağladığını dile getiren Öztürk, alışveriş sitelerini aktif olarak kullanan firmaların kumaşa yoğun talep gösterdiğini belirtti. Esnek kumaş teknolojisinin bir çok bedene uyum sağladığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Her bedene göre farklı pantolon dikilir. İnsanlar kendi bedenlerine uygun olanlarını satın alır. Çoğu zaman beden kalmayabiliyor. Her aradığınız beden o mağazada olmayabiliyor, bitebiliyor veya aldığınızda dar ya da geniş gelebiliyor. Bu manada beden, her marka ve tüketici için çok büyük sıkıntı.

Yeni teknoloji sayesinde yüksek esneklikte kumaş elde ediyoruz. O beden problemini bu esneklik sayesinde çözebiliyoruz. Aynı beden içerisine artık dört bedeni sıkıştırabileceğiz. Yani dört farklı bedendeki insan, artık tek bir bedende pantolona sahip olabilecek."

Ürünlerinin Avrupa ile Amerika kıtasında çok sayıdaki firmadan olumlu dönüş aldığını aktaran Öztürk, yakın zamanda bu kumaştan önemli bir döviz girdisi sağlamayı öngördüklerini söyledi.

"Online satışların artması bu tarz esnek kumaşlara ilgiyi artırdı"

İşletmelerinde uluslararası standartlara uygun olmayan hiçbir kimyasal madde ve boyanın kullanılmadığını ifade eden Öztürk, kullanılan maddelerin hepsinin denetimlerden geçtiğini ve belgelerinin ve sertifikalarının olduğunu ifade etti.

Esnek kumaş teknolojisinin üretici ve satış yapan firmalara avantaj sağladığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Şu anda salgınla birlikte online satışların çok ciddi artması bu tarz esnek kumaşlara ilgiyi çok artırdı. Online satışlarda insanlar ne yapıyor? Bilgisayar başında siparişini veriyor. Ürün eve gelince bedenini deniyor olmayınca geri gönderiyor. İşte Fit ID bunun önüne geçecek. Çünkü artık beden problemi çok fazla olmayacak. Çok fazla esneyebildiği için her bedene uyum sağlayabilecek bir pantolon yapısı oluşturuyor."

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Kahramanmaraş, geri dönüşüm, Enerji, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Esnek kot kumaşıyla pantolon ölçülerini yeniden belirlediler - Son Dakika


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