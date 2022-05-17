ESO'da üretici kadınlara ambalaj ve paketleme eğitimi verildi - Son Dakika
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ESO'da üretici kadınlara ambalaj ve paketleme eğitimi verildi

17.05.2022 13:09
ESO'da üretici kadınlara ambalaj ve paketleme eğitimi verildi

Eskişehir Sanayi Odası'nda, Kadın Kooperatiflerine yönelik farklı örnekler ve malzemeler ile uygulamalı olarak Ambalaj ve Paketleme Eğitimi düzenlendi.

Eskişehir Sanayi Odası'nda, Kadın Kooperatiflerine yönelik farklı örnekler ve malzemeler ile uygulamalı olarak Ambalaj ve Paketleme Eğitimi düzenlendi.

Üretici kadınlara, ambalaj ve paketleme çeşitlerini tanıtmak, kullanılan hammaddeleri öğretmek ve temel uygulama becerisi kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitime çeşitli kadın kooperatifleri katıldı. Satış ve pazarlamanın gerektirdiği yeterliliklerin üretici kadınlara kazandırılması amaçlanan ve iki gün süren eğitimde, ürüne uygun ambalaj malzemelerinin belirlenmesi, ürünlerin özelliklerine göre ambalajlama ve paketleme çeşitleri anlatılarak uygulamaları yapıldı. - ESKİŞEHİR

ESO'da üretici kadınlara ambalaj ve paketleme eğitimi verildi
ESO'da üretici kadınlara ambalaj ve paketleme eğitimi verildi
ESO'da üretici kadınlara ambalaj ve paketleme eğitimi verildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ESO'da üretici kadınlara ambalaj ve paketleme eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESO'da üretici kadınlara ambalaj ve paketleme eğitimi verildi - Son Dakika
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