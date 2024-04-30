Et ve Süt Kurumu Hijyen Standartlarına Uygunluk Konusunda İddiaları Yalanladı - Son Dakika
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Ekonomi

Et ve Süt Kurumu Hijyen Standartlarına Uygunluk Konusunda İddiaları Yalanladı

Et ve Süt Kurumu Hijyen Standartlarına Uygunluk Konusunda İddiaları Yalanladı

Et ve Süt Kurumu (ESK), hijyen standartlarına aykırı bildirim veya vaka tespitinin olmadığını açıkladı. Kurum, hayvansal gıdalar için özel hijyen kurallarını görmezden geldiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayrıca, karkas etlerin mikrobiyolojik analizlere tabi tutulduğu ve gerekli önlemlerin eksiksiz alındığı vurgulandı. Kurum, sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretim yapmaya ve fiyat istikrarını sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

30.04.2024 11:30
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Et ve Süt Kurumu (ESK), gıda denetim hizmetlerinde ve tüketici geri dönüşlerinde bugüne kadar hijyen standartlarına aykırı herhangi bir bildirim veya vaka tespitinin olmadığını bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde yer alan "ESK Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğini Görmezden Geliyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, kurumun, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi olduğu anımsatılarak, "Dış tedarik karkas et sözleşmelerimizin tamamı Bakanlığımız tarafından onaylanmış kesimhanelerle yapılmaktadır, hiçbir şekilde aracı tedarikçilerden alım yapılmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yurt dışında kesilen tüm hayvanların karkas etlerinden alınan numunelerin akredite laboratuvarlarda mikrobiyolojik analizlere tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, aynı karkas etlerden yurt içi girişlerinde de Bakanlık tarafından kontrol muayenesi için tekrar numune alındığı ve akredite laboratuvarlarda mikrobiyolojik analizlerin yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, gıda güvenirliği ve halk sağlığı açısından gerekli önlemlerin tamamının eksiksiz şekilde alındığına işaret edilerek şu bilgiler verildi:

"Gıda denetim hizmetlerinde ve tüketici geri dönüşlerinde bugüne kadar hijyen standartlarına aykırı herhangi bir bildirim veya vaka tespiti söz konusu değildir. 'Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde bahsi geçen 6 gün, Bakanlık tarafından onaylı ve kayıtlı işletmelerde kıyma üretimi yapıp, son kullanma tarihi belirlenmiş, paketli ve ambalajlı şekilde perakende satış noktalarına kıyma satan et işleme tesisleri için geçerlidir."

Perakende satış yapılan kasap reyonlarında karkas veya kemiksiz etten günlük ihtiyaca göre hazırlanan et ürünlerinin satıldığı ifade edilen açıklamada, kurumun, PERDER üyesi marketlere kıyma değil karkas et tedarik ettiğinin ve söz konusu marketlerin gıda mevzuatına uygun olarak reyonlarında et ve et ürünlerinin satışını yaptığının altı çizildi.

Açıklamada, tüketicilerin sağlıklı ve uygun fiyattan ete ulaşması için yapılan çalışmaların, tüm aşamalarıyla Bakanlığın ilgili kurumları tarafından denetlendiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"PERDER üyesi marketlerde tüketiciye sunulan ESK kıyma, ilgili mevzuat hükümleri gereğince tüketicinin talebi sonrası anlık olarak karkas etten üretilerek satılmaktadır. Sonuç olarak, ilgili yönetmelikte yer alan 6 günlük süre kasap reyonu olan bu marketlerdeki et ürünlerini kapsamamaktadır. Tüm bu hususlar bilindiği halde Kurumumuz ile dış tedarikçilerimiz arasında imzalanan sözleşmede belirlenen teslimat süresi çarpıtılıp asılsız ve maksatlı olarak haber konusu edilmiştir. Bu iftiralar karşısında adli merciler nezdinde talep ve başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu belirtmek isteriz. Et ve Süt Kurumu ürün standartlarından hiçbir şekilde taviz vermeden sağlıklı ve hijyenik şartlarda hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyarak et ve et ürünlerini son tüketiciye kadar piyasaya arz etmeye ve fiyat istikrarı için gerekli tüm tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA

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