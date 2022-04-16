Ev ve mutfak eşyaları sektöründen firmalar Polonya'da alıcılarla buluştu - Son Dakika
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Ev ve mutfak eşyaları sektöründen firmalar Polonya'da alıcılarla buluştu

16.04.2022 12:11
Ev ve mutfak eşyaları sektöründen firmalar Polonya'da alıcılarla buluştu

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Türk ürünlerini Avrupalılarla buluşturmak için Polonya'da "Invitation Only Europe" etkinliği düzenledi.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Türk ürünlerini Avrupalılarla buluşturmak için Polonya'da "Invitation Only Europe" etkinliği düzenledi.

Dernek açıklamasına göre, geçen yılı yüzde 35'lik artışla 3,4 milyar dolar ihracatla tamamlayan ev ve mutfak eşyaları sektörü, bu yılın ikinci yurt dışı buluşmasını Fas'ın ardından Polonya'da gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve Yurtdışı Projeler Komitesi Başkanı Beyhan Baycar, Polonya'da düzenlenen Invitation Only Europe etkinliğinde Avrupa'nın 11 ülkesinden 45 alıcıyı, 36 Türk firması ile buluşturduklarını ve çok iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, bunun şimdiye kadar yurt dışında gerçekleştirdikleri en büyük etkinlik olduğunu ifade etti.

Invitation Only konseptinde hedefin etkinlik yapılan ülkenin etrafındaki alıcı ülkeleri de oraya getirip sektör ile buluşturmak olduğunu aktaran Baycar, yeni alıcılarla buluşmak ve hedef pazarları genişletmek için etkinliği Güney Afrika ve Latin Amerika'da da tekrarlamak istediklerini belirtti.

"Türk ev ve mutfak eşyalarını dünya sıralamasında yukarılara taşımak istiyoruz"

Baycar, Invitation Only'nin yanı sıra EVSİD Connect adında başka bir etkinliklerinin de olduğunu aktararak, "Gittiğimiz ülkedeki satın almacıları derneğimizin ve ülkemizin üreticileriyle buluşturarak ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu etkinlikler ihracat hedeflerimizi artırmakta bize oldukça kolaylık sağlıyor. Önceden randevu almakta zorlandığımız müşterilerimiz bizlerle görüşmek için bu sefer kendileri geliyor." ifadelerini kullandı.

EVSİD olarak artık daha global bir bakış açısına sahip olmak gerektiğini düşündüklerini belirten Baycar, şunları kaydetti:

"2025 yılı hedefimizi ihracatta küresel bazda ilk 3 içerisinde yer almak olarak belirledik. Türk ev ve mutfak eşyalarını dünya sıralamasında en yukarılara taşımak istiyoruz.

Aynı zamanda da kilogram birim değerimizi 3,6 dolardan bu yılın sonunda 4 dolara, ardından da 6 dolarlara çıkarmak istiyoruz. İhracat bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11 arttı. İlerleyen aylarda daha da fazla ivme kazanmasını bekliyoruz. Polonya özelinde bakıldığında ise en çok elektrikli mutfak aletleri ürün grubundan ihracat yapıyoruz. Bunu, plastik ev ve mutfak eşyaları ile metalden mamul ev ve mutfak eşyaları pişirme grupları takip ediyor."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ev ve mutfak eşyaları sektöründen firmalar Polonya'da alıcılarla buluştu - Son Dakika


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