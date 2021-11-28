EVSİD, 18 ülkeden 30 yabancı alıcıyı Türk üreticilerle Sapanca'da buluşturacak

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), sektörün Türk temsilcilerini 18 ülkeden gelen 30 yabancı alıcı ile Back2Basics Sapanca etkinliğinde buluşturacak.

EVSİD açıklamasına göre, bu yılın ilk 10 ayında 2,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ev ve mutfak eşyaları sektörünün çatı kuruluşu EVSİD, sektör ihracatını artırmaya yönelik gerçekleştirdikleri etkinliklere bir yenisini ekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Başkanı Talha Özger, Back2Basics Sapanca etkinliğini 1-4 Aralıkta Sapanca'da gerçekleştireceklerini belirterek, "Her yıl İstanbul'da gerçekleştirmekte olduğumuz Invitation Only İstanbul etkinliği öncesinde bir ön hazırlık diyebileceğimiz Back2Basics Sapanca 18 ülkeden 30 yabancı alıcıyı üreticilerimiz ile buluşturacak." ifadelerini kullandı.

Özellikle yakın coğrafyadan gelen talebi değerlendirmek üzere komşu ülkelerden alıcılara ağırlık verdikleri etkinliğin firmaların ihracatlarını geliştirmelerine katkıda bulunacağını düşündüklerini kaydeden Özger, "Invitation Only konsepti ile hedef ülkelerden ziyade hedef bölgeler olarak faaliyetlerimizi planlamaya başladık. Örneğin, Avrupa pazarı için Polonya merkezli bir çalışma ile sadece Polonya değil çevre 15 ülkeden alıcıları tek bir noktada toplamayı düşünüyoruz. Benzer uygulamayı Latin Amerika ve Asya'da da gerçekleştirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özger, geçen yıl salgının etkisi ile artış trendine ara veren ev ve mutfak eşyaları sektörü için bu yıl aşağı yukarı tüm ürün gruplarında artış yaşadıklarını aktararak, "Yıl sonu itibarıyla ihracatta 2020 yılına göre yaklaşık yüzde 30 artış ile 3,4 milyar dolarlık ihracata ulaşacağımızı tahmin ediyorum. 2021 yılında özellikle lojistik konusunda problemler ve beraberinde ham madde fiyatlarındaki olağanüstü artışlar biz üretici ve ihracatçıları zorlasa da özellikle Avrupalı firmaların tedarik kaynaklarını Asya'dan yakın ülkelere kaydırması Türkiye'ye talebi artırdı." ifadelerini kullandı.