Eximbank sendikasyon kredisi sağladı

Türk Eximbank 504 milyon euro ve 206 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiklerini açıkladı.

Türk Eximbank, Bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan sendikasyon kredisi ile 504 milyon euro ve 206 milyon dolar olmak üzere toplam 700 milyon euro tutarında kaynak sağladı.

Koordinatörlüğünü MUFG Bank, Ltd. ve The Commercial Bank, Qatar'ın, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü ise Standard Chartered Bank'ın üstlendiği 1 yıl vadeli işlem ile Türk Eximbank sendikasyon kredisini yüzde 104 oranında yeniledi.

İhracatın finansmanında kullanılacak kredinin sürdürülebilirlik performans kriterleri olarak belirlenen, Bankanın karbon emisyon miktarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımının toplam elektrik tüketimindeki payının artırılması kriterlerine ulaşılması durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileşme gerçekleşeceği ifade edildi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, sendikasyon kredisine uluslararası piyasalardan yüksek talep geldi ve işleme Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden, 3'ü yeni olmak üzere önde gelen 26 banka katılım sağladı.

Bankanın sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumsal strateji öncelikleri arasında yer aldığını belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı bu işlemin öneminin altını çizdi ve "Uluslararası borçlanma piyasalarında sürdürülebilirlik temalı işlemlerin giderek arttığı bu dönemde, kaynak çeşitlendirme hedefimiz doğrultusunda ilk sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Böylece, 2022 yılında sağladığımız toplam borçlanma içindeki sürdürülebilir finansmana dayalı fon payını %55 seviyesine çıkardık. Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Sağladığımız uluslararası kaynağın ülkemize ve ihracat sektörüne hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL