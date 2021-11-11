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EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz - Son Dakika

EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz

11.11.2021 14:25

HDP'li Gara Paylan'ın EYT ile ilgili verdiği soru önergesine cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkının kazanılamayacağını dile getirdi. Oktay, "Bütün modern sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmaz." ifadelerine yer verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 26 Ekim tarihinde yapılan 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a EYT ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğunu sordu. Gazete Duvar'ın haberine göre, Paylan'ın sorusuna yaklaşık 1 hafta sonra yazılı yanıt veren Oktay, yaş şartı koşulu yerine gelmeden emekli olunamayacağını ifade etti.

Oktay EYT'liler ile ilgili ne tür çalışma yapıldığı sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Bütün modern sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmaz. Zaten literatürde bu sigorta kolu 'yaşlılık sigortası' olarak adlandırılır. Bizde de emeklilik için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı vardır ve bu şartların hepsi yerine getirilince emeklilik hakkı kazanılır."

BAKAN BİLGİN: ÇALIŞMA YAPIYORUZ

Geçtiğimiz pazartesi günü, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve Asgari Ücret düzenlemesine ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi

EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz - Son Dakika
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