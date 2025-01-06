Milyonlarca emekli ve memurun Ocak 2025 maaş zamları kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75, memur ve memur emeklisi ise yüzde 11,54 oranında zamlı maaş alacak. Gözler refah payına çevrilmişken Fatih Altaylı'dan büyük tartışma yaratacak bir değerlendirme geldi.
Emeklilerle yapılan sokak röportajlarına atıfta bulunan Fatih Altaylı, "Emeklilerle yapılan röportajlara baktığımız zaman bu maaşın bile çok olduğunu düşünmüyor değilim. Çünkü çok rahat geçindiklerini söyleyip onun bunun telefonuna, gömleğine sarkıyorlar" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Ekonomi › Fatih Altaylı: Emeklilere bu maaşın bile çok olduğunu düşünüyorum - Son Dakika
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