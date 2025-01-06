Fatih Altaylı: Emeklilere bu maaşın bile çok olduğunu düşünüyorum - Son Dakika
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Ekonomi

Fatih Altaylı: Emeklilere bu maaşın bile çok olduğunu düşünüyorum

Fatih Altaylı: Emeklilere bu maaşın bile çok olduğunu düşünüyorum

Emeklilere yapılan zam oranıyla ilgili tartışmalar devam ederken Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Altaylı, ''Emeklilerle yapılan röportajlara baktığımız zaman bu maaşın bile çok olduğunu düşünmüyor değilim. Çünkü çok rahat geçindiklerini söyleyip onun bunun telefonuna, gömleğine sarkıyorlar'' ifadelerine yer verdi.

06.01.2025 12:53
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Milyonlarca emekli ve memurun Ocak 2025 maaş zamları kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75, memur ve memur emeklisi ise yüzde 11,54 oranında zamlı maaş alacak. Gözler refah payına çevrilmişken Fatih Altaylı'dan büyük tartışma yaratacak bir değerlendirme geldi.

"BU MAAŞIN BİLE ÇOK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Emeklilerle yapılan sokak röportajlarına atıfta bulunan Fatih Altaylı, "Emeklilerle yapılan röportajlara baktığımız zaman bu maaşın bile çok olduğunu düşünmüyor değilim. Çünkü çok rahat geçindiklerini söyleyip onun bunun telefonuna, gömleğine sarkıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Fatih Altaylı, Emekli Zammı, Sosyal Medya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fatih Altaylı: Emeklilere bu maaşın bile çok olduğunu düşünüyorum - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • YaHePYaHiC null:
    kesinlikle hakli 10 6 Yanıtla
  • Zeynel Akgul:
    çok doğru çünkü 16 milyon bunlar oy vermese imkansız 0 1 Yanıtla
  • Vadaa:
    ot yiyin ot durmak yok yola devam 0 0 Yanıtla
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