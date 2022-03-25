Fatih Birol, üçüncü kez Uluslararası Enerji Ajansı başkanlığına seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Birol, üçüncü kez Uluslararası Enerji Ajansı başkanlığına seçildi

25.03.2022 14:05
Fatih Birol, üçüncü kez Uluslararası Enerji Ajansı başkanlığına seçildi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanlığına üye ülkelerin oy birliğiyle üçüncü kez Fatih Birol getirildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanlığına üye ülkelerin oy birliğiyle üçüncü kez Fatih Birol getirildi.

IEA'dan yapılan açıklamada, 2015'ten beri başkanlık görevini yürüten Birol'un, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen IEA Bakanlar Toplantısı'nda yeniden seçildiği belirtildi.

Birol'un başkanlık görevine yeniden seçilmesinin, IEA ve küresel temiz enerji dönüşümü için kritik bir zamanda gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, üye ülkelerin Birol'a güçlü destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IEA Bakanlar Toplantısı Başkanı ve ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, "Birol'un bir dönem daha başkan olarak seçilmesi, onun yeteneklerine ve uzmanlığına olan güvenimizin göstergesi. Temiz enerji dönüşümünü hızlandırarak sıfır emisyon hedeflerimize ilerlerken, IEA ile Birol'un liderliğinde çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birol ise bu görevi üçüncü kez üstlenmekten onur duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"IEA'nın yaklaşık 50 yıllık tarihindeki en önemli Bakanlar Toplantısı olacağına inandığım bu toplantının ardından IEA üyeleri kurumu yeni bir döneme yönlendirmek için bana güvendikleri için onur duyuyorum. Enerji dünyası hızla değişiyor ve daha da hızlı değişmesi gerekiyor. Yeni yetkilerimizle artık yanıt vermeye ve IEA için sadece önümüzdeki iki yıl için değil, gelecek on yıllar için de yeni bir rota çizmeye hazırız. IEA Sekreterliği içindeki seçkin meslektaşlarıma liderlik etme ve üye hükümetlerimize hizmet etme konusundaki enerjim, hevesim ve bağlılığım hiç bu kadar güçlü olmamıştı."

YORUMLAR
500

Fatih Birol, Enerji, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fatih Birol, üçüncü kez Uluslararası Enerji Ajansı başkanlığına seçildi - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:14 Alparslan Kuytul destekçileri Adana'nın ardından şimdi de Şanlıurfa'da eylem yapıyor!
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
13:26 Kayıp aranırken, kıskançlık cinayetine kurban gittiği anlaşılmıştı! Sanıktan inanılmaz savunma: O kadın eskort, eskortu kıskanmam!
13:21 Erdoğan, S-400 tartışmalarına son noktayı koydu: Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır
13:15 İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı
12:20 Savaştan kaçanlar anlatıyor: Sabah çocukları okula gönderip işe gidecektik! Hayatımız o sabah atılan bombalarla değişti!
13:01 Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in annesi sanık avukatına seslendi: Sen neyin peşindesin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 14:28:38. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Birol, üçüncü kez Uluslararası Enerji Ajansı başkanlığına seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement