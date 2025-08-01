Fed'de Faiz İndirimi Tartışması - Son Dakika
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Ekonomi

Fed'de Faiz İndirimi Tartışması

01.08.2025 17:33
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Fed üyeleri, iş gücü piyasasındaki endişeler nedeniyle faiz indirimine yönelik oy kullandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ile Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu haftaki toplantıda faiz indirimi yönünde oy kullanmalarının gerekçesi olarak, iş gücü piyasasına dair artan endişeleri gösterdi.

Bowman ve Waller, Fed'in 29-30 Temmuz'da gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin sabit tutulması kararına neden karşı çıktıklarına ilişkin açıklama yaptı.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bowman, bu yıl ekonomik büyümenin yavaşlaması ve iş gücü piyasasının daha az dinamik olduğuna dair işaretler göz önüne alındığında para politikasının ılımlı kısıtlayıcı duruşunun kademeli olarak nötr bir seviyeye doğru kaydırılmaya başlanmasının uygun olduğunu düşündüğünü aktardı.

Bowman, böyle bir adımın, ekonomide daha fazla zayıflamaya ve iş gücü piyasasında oluşabilecek zararlara karşı proaktif bir koruma sağlayacağı görüşünde olduğunu belirtti.

"Gecikmenin, iş gücü piyasasında bozulmaya yol açabileceği riskini görüyorum"

Tarife kaynaklı geçici etkiler hariç tutulduğunda enflasyonun hedeflerine önemli ölçüde yaklaşmış olduğunu dile getiren Bowman, iş gücü piyasasının ise tam istihdama yakın seyrettiğini kaydetti.

Bowman, tarifeler kaynaklı fiyat artışlarının tek seferlik etki oluşturması muhtemel olduğu için geçici enflasyon yükselişlerinin görmezden gelinmesinin uygun olduğunu belirterek, "Ekonomik koşulların değişmekte olduğunu fark ettiğimden, politika faizimizi kademeli olarak nötr seviyeye doğru taşımaya başlamanın, iş gücü piyasasını tam istihdama yakın tutmaya ve her iki hedefimize ulaşmada sorunsuz ilerlemeyi sağlamaya yardımcı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Nötr seviyeye doğru zamanında geçişin iş gücü piyasasındaki gereksiz bozulmaları önleyeceğini ve gelecekte daha büyük bir politika düzeltmesi yapmak zorunda kalma olasılığını azaltacağını belirten Bowman, "Harekete geçmekteki gecikmenin, iş gücü piyasasında bozulmaya ve ekonomik büyümede daha fazla yavaşlamaya yol açabileceği riskini görüyorum." ifadesini kullandı.

Waller, "bekle ve gör" yaklaşımının fazla temkinli olduğu görüşünde

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller da FOMC'nin diğer üyelerinin tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirmek için benimsedikleri "bekle ve gör" yaklaşımını saygıyla karşıladığını, ancak kendisinin bu yaklaşımı fazla temkinli bulduğunu, riskleri doğru şekilde dengelemediğini ve para politikasının geriden gelmesine neden olabileceğini düşündüğünü aktardı.

Şu ana kadar tarifelerin fiyat etkisinin sınırlı olduğuna işaret eden Waller, tarifelerin seviyeleri ya da nihai etkileri konusunda gelecek aylarda netlik kazanamayacakları için iş gücü piyasasının daha önce zayıflayabileceği uyarısında bulundu.

Waller, iş gücü piyasası zayıflamaya başladığında bunun genellikle hızlı olduğunu belirterek, "Eğer ekonomiyi desteklememiz gerekirse, beklemek uygun politikaya geçişi gereksiz yere geciktirebilir." dedi.

Şimdi bir faiz indirimi yapılabileceğini ve verilerin nasıl geliştiğinin gözlemlenebileceğini kaydeden Waller, tarifelerin enflasyon üzerinde büyük bir şoka yol açmaması durumunda faiz oranını ılımlı bir hızda indirmeye devam edebileceklerini ifade etti.

Waller, enflasyon ve istihdamda ciddi yukarı yönlü sürprizler yaşanması halinde ise faiz indirimlerine ara verilebileceğini belirterek, "Ama mevcut politika faizini bu seviyede tutmak ve iş gücü piyasasında ani bir bozulma riskini göze almak için hiçbir neden görmüyorum." diye konuştu.

Fed'in bu haftaki faiz kararı 1993'ten bu yana en fazla karşı oyla alınmıştı

Fed, çarşamba günü politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının 2'ye karşı 9 oyla alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, FOMC üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller'ın söz konusu karara karşı oy kullandığı ve politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana olduğu belirtilmişti.

Böylece, 1993'ten bu yana ilk kez 2 FOMC üyesi alınan karara karşı oy kullanmıştı.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed'de Faiz İndirimi Tartışması - Son Dakika

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