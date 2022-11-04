2 Kasım tarihinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklamasıyla altında hareketlenme başladı. Fed, 75 baz puanlık artışla faizi yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına çekmiş ve böylece ABD'de faiz son 15 yılın zirvesine çıkmıştı.
Bu hamlenin ardından altın fiyatları yükselişe geçti. 980-985 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla birlikte bin lira sınırlarına kadar yükselmişti.
Bugün bir kez daha atak yapan gram altın, kritik seviye olan bin lirayı aştı. Saat 20.20 itibarıyla altının gram fiyatı bin 1 liradan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Gram altın, Fed'in faiz kararı sonrası kritik seviye olan bin lirayı aştı - Son Dakika