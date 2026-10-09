Fed raporu ABD'de medyan gelir ve servetin artıp borsa katılımının düştüğünü gösterdi

NEW ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni raporu, 2022-2025 döneminde ülkede ailelerin medyan geliri ve net servetinin arttığını, borsaya katılım oranının ise düştüğünü ortaya koydu.

Fed, her üç yılda bir gerçekleştirdiği ve Amerikalı ailelerin gelir, servet, varlık, borç ve finansal kırılganlık durumundaki değişimleri incelediği araştırmaya ilişkin "2022'den 2025'e ABD'de Ailelerin Mali Durumundaki Değişimler" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, üç yıllık dönemde reel Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yıllık yaklaşık yüzde 2,5 oranında arttığı, işsizlik oranının yüzde 3,7'den yüzde 4,2'ye yükseldiği ve tüketici fiyat endeksindeki yıllık değişim oranının ortalama yüzde 3,6 olduğu belirtildi.

Bu dönemde ılımlı ekonomik genişleme ve yüksek enflasyonun hakim olduğuna işaret edilen raporda, "Çoğu ailenin gelir ve net servetinde ılımlı artışlar yaşanmasına karşın, ailelerin giderek büyüyen bir kesimi finansal sıkıntı yaşıyor gibi görünüyor." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu rapora göre, 2022 ve 2025 araştırmaları arasındaki dönemde reel medyan aile geliri yüzde 7 artışla 82 bin 200 dolara yükselirken, reel ortalama aile geliri yüzde 6 düşüşle 145 bin 200 dolara indi.

Gelir ve net servet dağılımlarının alt dilimlerinde yer alan ailelerin medyan ve ortalama gelirlerinde sınırlı artışlar görülürken, üst dilimlerdeki ailelerin gelirlerinde düşüşler yaşandı.

ABD'de medyan aile serveti, 2022-2025 döneminde reel olarak yüzde 2 artarak 215 bin 900 dolara, ortalama net servet de yüzde 7 artışla 1,24 milyon dolara ulaştı.

Borsaya katılım oranı geriledi

Ev sahipliği oranı 2025'te yüzde 66 ile 2022'deki seviyesine yakın gerçekleşti. Ev sahibi ailelerin konutlarının değerinden ipotek gibi konut teminatlı borçlarının çıkarılmasıyla hesaplanan medyan net konut değeri, aynı dönemde 218 bin 900 dolardan 230 bin dolara yükseldi.

Emeklilik planlarına katılım oranı, söz konusu dönemde hafif artarak yaklaşık yüzde 65'e çıktı. Hesap türündeki emeklilik planlarına sahip ailelerin ortalama ve medyan birikimleri de arttı.

Doğrudan hisse senedi yatırımları ile dolaylı hisse senedi varlıklarını kapsayan borsaya katılım oranı, 2022'de yüzde 58 seviyesinden 2025'te yüzde 56'ya indi.

Hisse senedi sahibi ailelerin medyan hisse senedi varlıkları ise aynı dönemde yüzde 36 artışla 56 bin 900 dolardan 77 bin 400 dolara yükseldi.

Gelirine kıyasla yüksek borcu olan ailelerin oranı arttı

Herhangi bir borcu bulunan ailelerin oranı yüzde 77 ile büyük ölçüde sabit kaldı. Ailelerin mevcut borçlarının medyan ve ortalama tutarlarında da 2022'ye kıyasla değişim görülmedi.

Buna karşılık, borç ödemelerinin gelire oranı yüzde 40'ın üzerinde olan, başka bir ifadeyle gelirlerine kıyasla yüksek borç ödeme yükümlülüğü taşıyan ailelerin oranı yüzde 6,5'ten yüzde 8,6'ya çıktı. Söz konusu oran en son 2013 araştırmasında bu seviyede kaydedilmişti.