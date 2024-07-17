Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller, faiz indirimine yaklaşıldığını belirtti - Son Dakika
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Ekonomi

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller, faiz indirimine yaklaşıldığını belirtti

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ekonominin daha ılımlı bir hızda büyüdüğünü, iş gücü arzı ve talebinin dengelendiğini ve enflasyonun yavaşladığını belirterek, faiz indirimine yaklaşıldığını ifade etti. Waller, politika faizinde indirimin gerektiği zamana yaklaşıldığına inandığını söyledi. New York Fed Başkanı John Williams da iş gücü piyasası koşullarının soğuduğuna dair işaretlerle birlikte enflasyon verilerinin bankayı dezenflasyonist trende yaklaştırdığını belirtti.

17.07.2024 18:31
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ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının "yaklaştığını" ifade etti.

Waller, Kansas City Fed tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen birkaç aydaki verilerin, ekonominin daha ılımlı bir hızda büyüdüğünü, iş gücü arzı ve talebinin dengelendiğini ve enflasyonun bu yılın başına kıyasla yavaşladığını gösterdiğini aktardı.

Mevcut verilerin ekonomide "yumuşak inişin" sağlanmasıyla uyumlu olduğuna işaret eden Waller, gelecek birkaç ayda bu görüşü destekleyecek veriler bekleyeceğini belirtti.

Waller, "Nihai hedefimize ulaştığımıza inanmasam da politika faizinde indirimin gerektiği zamana yaklaştığımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Christopher Waller, enflasyonun sürdürülebilir şekilde düştüğüne dair "biraz daha fazla kanıt" görmek istediğini kaydetti.

Öte yandan New York Fed Başkanı John Williams da The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, iş gücü piyasası koşullarının kademeli olarak soğuduğuna dair işaretlerle birlikte son üç aylık enflasyon verilerinin bankayı "aradığı dezenflasyonist trende yaklaştırdığını" belirtmişti.

Williams, "Bunlar olumlu işaretler. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefimize doğru düştüğüne dair daha fazla güven kazanmak için daha fazla veri görmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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