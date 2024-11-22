Finansal Hizmetler Güven Endeksi Kasım’da Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Kasım’da Yükseldi

Kasım ayında FHGE, bir önceki aya göre 6 puan artarak 173,6 seviyesinde gerçekleşti.

22.11.2024 10:35
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Kasım ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 6 puan artış kaydederek 173,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisini açıkladı. 2024 yılı Kasım ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

2024 yılı Kasım ayında FHGE, bir önceki aya göre 6 puan artış kaydederek 173,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise bir miktar zayıfladığı görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir miktar güçlendiği, gelecek üç ayda istihdamda azalış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

2024 yılı Kasım ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe 6,6 puanlık artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde ise sırasıyla 0,5 ve 28,7 puanlık azalış olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Finansal Hizmetler Güven Endeksi Kasım’da Yükseldi - Son Dakika

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