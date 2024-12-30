Finansmana Erişimde Umut Var

Ekonomi

OSTİM OSB Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, yeni yılın ikinci yarısından itibaren daha uygun maliyetle finansmana erişebilmeyi, kur ve enflasyon arasındaki farkın eskisi gibi olmayacağını, faiz düştükçe kur artışının başlayacağını öngördüklerini bildirdi.

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, 2024'ün sanayiciler için zor bir yol olduğunu belirterek, yıl bitmeden gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı faiz indirimi kararının umut verici olduğunu ifade etti.

Bunun daha yüksek oranlı indirimler için güçlü bir sinyal, yeni bir dönem için iyi bir başlangıç anlamına geldiğini vurgulayan Çamur, şunları kaydetti:

"Olağanüstü bir durum olmaması halinde faiz indirimlerinin süreceğini düşünüyoruz. Aynı koşullarda devam edilmesi halinde, yeni yılın ikinci yarısından itibaren daha uygun maliyetle finansmana erişebileceğimizi, kur ve enflasyon arasındaki farkın eskisi gibi olmayacağını, faiz düştükçe kur artışının başlayacağını öngörüyoruz. Bu, ihracatçının global pazarda rekabet edebilmesi, pazar kaybetmemesi için çok önemli."

"Yatırım kararlılığımız aynen devam ediyor"

Dış pazarda da sorunlar olduğuna işaret eden Çamur, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa'daki ekonomik ve siyasi krizler, Çin'in baskısı, ABD'deki yönetim değişikliği gibi pek çok konunun etkisini hissediyoruz, hissedeceğiz. Ancak ülkemizin bu enflasyonist ortamdan çıkacağına, yılın ikinci yarısından itibaren iyileşmeyi daha çok hissedeceğimize dair umudumuz, çalışma azmimiz, üretme sevdamız, yatırım kararlılığımız aynen devam ediyor. Bunun en iyi örneği de Ankara sanayicisi. Geçen 11 ayda gerçekleştirdiği 12,5 milyar dolarlık ihracatla, Ankara'yı Türkiye'nin en fazla ihracat yapan dördüncü şehri yapan sanayici arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Sanayi ve ticaret odalarımızla, OSB yönetimlerimizle yeni yılda da üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz."