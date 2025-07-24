Fındığın Maliyeti 222 TL, Satış Fiyatı 310 TL Olmalı - Son Dakika
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Ekonomi

Fındığın Maliyeti 222 TL, Satış Fiyatı 310 TL Olmalı

Fındığın Maliyeti 222 TL, Satış Fiyatı 310 TL Olmalı
24.07.2025 13:06
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Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy, 2025 için fındık maliyetini 222 TL, satış fiyatını 310 TL belirledi.

Ordulu Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy, bir kilogram fındığın üreticiye maliyetini 222 TL olarak hesapladıklarını ve refah payı eklendiğinde satılması gereken rakamın 310 lira olması gerektiğini söyledi.

İlde yaklaşık 10 yıldan bu yana düzenli olarak fındığın analizini yapan Şensoy, 2025 yılı için bir kilogram fındığın üreticiye olan maliyetini hesapladıklarını kaydetti. Nisan ayında ülke genelinde etkili olan zirai don nedeniyle ciddi kayıplar olduğuna değinen Şensoy, tüm bunlar hesaplandığında bir kilogram fındığın üreticiye 222 TL'ye mal olduğunu, 2025 yılında fındığın taban fiyatının 310 TL olması gerektiğini açıkladı.

"Fındık tarımının sürdürülebilmesi için bu fiyat önemli"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'nin fındık rekoltesinin 402 bin, Ordu rekoltesinin ise 64 bin tona gerilediğini kaydeden Şensoy, "Bu rekoltede de düşüş yaşanabilir. Çok büyük sıkıntı var halen devam ediyor. Ordu ili ekonomisi fındığa bağlı, bu nedenle daralmış durumda. Biz de bu yıl uzun çalışmalar sonucu bir kilogram fındığın maliyet çalışmasını tamamladık. Bu kapsamda yetiştirme masrafları, gübreleme, bitki korumu ürünleri masrafları, yabancı ot mücadelesi, fındık hasat maliyetini il geneli olarak hesapladık ve rekolte 3'te bire düştüğü için maliyetin de 3'te birini aldık. Yaklaşık 60 bin ton rekoltemiz var, Ordu'da yaklaşık 2 milyon 226 bin dönüm fındık arazisi mevcut, bunun da matematiğini yaptığımızda bu yıl dönüm başına 27 kilogram fındığımız çıktı, don afetinden dolayı çok düşük bir rakam. Bunun hesabını yaptığımızda bir kilogram fındığın 2025 yılında 222 TL olarak bulduk. Bu fındık tarımının sürdürülebilmesi için refah payı ekledik ve 2025 yılında bir üretici fındığını 1 Eylül tarihi itibariyle 310 liradan satması gerekir ki fındık tarımı rahat bir şekilde devam etsin" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Haluk Şensoy, Ekonomi, Güncel, Refah, Tarım, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındığın Maliyeti 222 TL, Satış Fiyatı 310 TL Olmalı - Son Dakika

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