Fındık alım fiyatı 300 TL olmalı - Son Dakika
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Fındık alım fiyatı 300 TL olmalı

Fındık alım fiyatı 300 TL olmalı
21.07.2026 15:53
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Muammer Aydemir, fındık alım fiyatının en az 300 TL olması gerektiğini vurguladı.

Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık alım fiyatının en az 300 TL olması gerektiğini söyledi.

Fındık bahçelerinde bakım, dip sürgünü temizliği ve ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü belirten Aydemir, son günlerde bazı bölgelerde kahverengi kokarca zararlısının yeniden görüldüğünü ifade etti. İlkbahardaki soğuk ve yağışlı havaların zararlı popülasyonunu büyük ölçüde azalttığını kaydeden Aydemir, kalan popülasyonun ilaçlamalarla kontrol altına alındığını ancak üreticilerin ay sonuna kadar son ilaçlamalarını mutlaka yapmaları gerektiğini vurguladı.

Samsun genelinde rekolte tespit çalışmalarının sürdüğünü, Çarşamba ilçesinde ise sona yaklaşıldığını belirten Aydemir, üreticilerin hasat öncesinde açıklanacak TMO alım fiyatını beklediğini söyledi. Artan üretim maliyetleri ve özellikle işçilik giderlerinin üreticiyi zorladığını ifade eden Aydemir, eğimli arazilerde hasadın tamamen insan gücüyle yapıldığını hatırlattı.

Geçen yıl erken satış yapan bazı üreticilerin sezon içindeki fiyat artışından yararlanamadığını belirten Aydemir, bu yıl da fiyat beklentisinin yüksek olduğunu dile getirdi. Rekoltenin olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk tahminlerin altında kalabileceğini ifade eden Aydemir, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 250 bin ton fındık ihraç ettiğini de hatırlattı.

"Fındık alım fiyatı en az 300 TL olmalı"

Hasat döneminde toplama işçilerinin günlük yevmiyesinin 5 bin ile 7 bin TL arasında değiştiğini kaydeden Aydemir, "Üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı fındık alım fiyatının en az 300 TL'nin üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık alım fiyatı 300 TL olmalı - Son Dakika

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