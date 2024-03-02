Fitch Ratings, ABD'nin Kredi Notunu Teyit Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Fitch Ratings, ABD'nin Kredi Notunu Teyit Etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu 'AA+' olarak teyit etti ve not görünümünü 'durağan' olarak tuttu. ABD'nin ekonomik gücü ve rezerv para birimi olan ABD dolarının ihraç etme yeteneği vurgulanırken, yönetim standartlarının düşmesi ve siyasi kutuplaşmanın artması gibi sorunlar ise kamu maliyesine olan güveni zedeliyor.

02.03.2024 03:15
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu "AA+" olarak teyit etti, not görünümünü "durağan" olarak tuttu.

Fitch'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, ABD'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "AA+" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

ABD'nin notunun ekonominin büyüklüğü, kişi başına düşen yüksek gelir ve dinamik iş ortamı gibi yapısal güçlerle desteklendiği belirtilen açıklamada, ülkenin dünyanın önde gelen rezerv para birimi olan ABD dolarını ihraç etmeden ve buna bağlı olağanüstü finansman esnekliğinden yararlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'de yönetim standartlarının ise son 20 yılda istikrarlı şekilde düştüğü, siyasi kutuplaşmanın arttığı ve bu durumun borç limiti ile hükümet kapanmaları konusunda dönemsel korkularla bütçe için ödenek sağlanması sürecini karmaşık hale getirdiği ifade edildi.

Bu yönetişim sorunlarının ülkenin kamu maliyesine yönelik güvenilir orta vadeli konsolidasyon planının uygulanmasını engellediği belirtilen açıklamada, kasım ayında yapılacak başkanlık ve kongre seçimlerinin sonucunun politika oluşturma, mevzuatı geçirme ve uygulama becerisi açısından önemli olacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fitch Ratings, ABD'nin Kredi Notunu Teyit Etti - Son Dakika

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