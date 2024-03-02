Fitch Ratings, New York Community Bank'ın kredi notunu düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fitch Ratings, New York Community Bank'ın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarını düşürdü ve not görünümünü 'negatif' olarak belirledi. Değerlendirmenin, bankanın yönetimindeki değişiklik ve dahili kredi incelemesindeki zayıflıkların tespitinin ardından yapıldığı belirtildi.

02.03.2024 03:17  Güncelleme: 03:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarını düşürürken, not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, New York Community Bank'a ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarının "BBB-" ve "F3"ten sırasıyla "BB+" ve "B"ye düşürüldüğü, not görünümünün ise "negatif" olduğu bildirildi.

Söz konusu değerlendirmenin New York Community Bank yönetimindeki değişikliğin ve dahili kredi incelemesindeki zayıflıkların tespitinin ardından geldiğine işaret edilen açıklamada, Fitch'in New York Community Bank'ın risk profilini yeniden değerlendirdiği aktarıldı.

New York Community Bank, ocak ayı sonunda yayımladığı bilançosunda sürpriz zarar açıklamasının ardından 29 Şubat'ta Üst Yönetici (CEO) değişikliğine gitmişti.

Bankadan yapılan açıklamada, Alessandro DiNello'nun Thomas Cangemi'nin yerine CEO olarak atandığı bildirilmişti. New York Community Bank, DiNello'yu şubat ayı başında operasyonlarını istikrara kavuşturmak için Yönetim Kurulu Başkanı görevine getirmişti.

Ayrıca banka, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında değişikliğe giderek dahili risk yönetimine ilişkin açıklama eklemişti.

New York Community Bank'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, iç kredi incelemesine dair iç kontrollerde etkin olmayan gözetim, risk değerlendirme ve izleme faaliyetlerinden kaynaklanan zayıflıkların tespit edildiği belirtilmişti.

ABD'nin bölgesel bankalarından New York Community Bank, 31 Ocak'ta 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıklamış ve kar beklentilerinin aksine zarar bildirmişti.

Bankadan yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde 886 milyon dolar gelir sağlandığı ve 252 milyon dolar zarar edildiği kaydedilirken, temettü kesintisine gidildiği ve hissedarlara yapılan 3 aylık ödemenin 5 sente düşürüldüğü aktarılmıştı.

Bankanın hisselerindeki kayıp, bilançosunu yayımladıktan bu yana yüzde 65'i aştı.

Moody's de şubat ayında New York Community Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "Ba3"ten "Ba2"ye düşürmüş ve daha fazla not indirimi için izlemede bırakmıştı.

Kaynak: AA

Fitch Ratings, New York, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch Ratings, New York Community Bank'ın kredi notunu düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Emeklilere Ramazan Bayramı öncesi 3 bin lira ikramiye
    01:39 Emeklilere Ramazan Bayramı öncesi 3 bin lira ikramiye

    Emekli bayram ikramiyelerini de içeren 42 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, milyonlarca emekli, gelecek Ramazan Bayramı'ndan önce belirlenen takvim çerçevesinde 3 bin lira bayram ikramiyesi alacak.

  • Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması TBMM'de kabul edildi
    00:57 Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması TBMM'de kabul edildi

    Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaran madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak.

  • CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: 'Emekliye paran yoksa Anagold'un 7.2 milyon dolarlık vergi borcunu niye sildin?'
    00:23 CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: 'Emekliye paran yoksa Anagold'un 7.2 milyon dolarlık vergi borcunu niye sildin?'

    CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşları konusundaki açıklamalarını eleştirerek, Anagold'un vergi borcunu niye sildiklerini sordu. Günaydın ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin aynı şekilde Meclis'ten geçirilmeye çalışılmasını eleştirdi ve TBMM Genel Kurulu'nda yapılan yargı paketi görüşmelerine dair süreci aktardı.

  • Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli:
    00:12 Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli: "Birlikte Çeşme Diyeceğiz, Birlikte Türkiye Diyeceğiz.

    CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Denizli, "Biz yola birlikte Çeşme diyerek çıktık. Şimdi birlikte Çeşme diyeceğiz, birlikte Türkiye diyeceğiz. İlk günden son güne kadar işimiz gücümüz Çeşme olacak. Bu beş yıllık süre içerisinde işimiz gücümüz Türkiye diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak vizyonu hep birlikte ortaya koyacağız" dedi.


01:13 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:57 Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması TBMM’de kabul edildi Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması TBMM'de kabul edildi
00:51 Biden’dan yeni gaf Yardımların Gazze yerine Ukrayna’ya ineceğini söyledi Biden'dan yeni gaf! Yardımların Gazze yerine Ukrayna'ya ineceğini söyledi
00:16 4 ile yeni emniyet müdürü atandı 4 ile yeni emniyet müdürü atandı
22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
23:56 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme açıklamasına güldü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamasına güldü
23:51 AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
20:27 Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan, Avrupa kıtasını kurtardı Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan, Avrupa kıtasını kurtardı
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 03:33:59. #1.13#
SON DAKİKA: Fitch Ratings, New York Community Bank'ın kredi notunu düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement