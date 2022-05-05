Fiyat artışları (2) - Son Dakika
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Fiyat artışları (2)

05.05.2022 10:21
Fiyat artışları (2)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) nisan ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 125,88, imalatta yüzde 112,08, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 247,5 ve su temininde yüzde 63,17 artış oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) nisan ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 125,88, imalatta yüzde 112,08, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 247,5 ve su temininde yüzde 63,17 artış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,67, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 39,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 121,82 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 72,03 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün nisanda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 125,88, imalatta yüzde 112,08, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 247,5 ve su temininde yüzde 63,17 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 12,77, imalatta yüzde 7,35, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,99 ve su temininde yüzde 14,95 yükseliş görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 122,65, dayanıklı tüketim malında yüzde 81,33, dayanıksız tüketim malında yüzde 96,37, enerjide yüzde 229,68 ve sermaye malında yüzde 77,4 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 6,5, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,23, dayanıksız tüketim malında yüzde 11,45, enerjide yüzde 8,38 ve sermaye malında yüzde 3,35 artış gerçekleştiği kayıtlara geçti.

Yıllık en düşük artış yüzde 42,08 ile giyim eşyası, yüzde 42,09 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 60,13 ile deri ve ilgili ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 249,55, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 247,5, ham petrol ve doğal gaz yüzde 243,52 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış, yüzde 0,41 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1,6 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 2,34 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde oldu. Kömür ve linyit yüzde 25,4, ham petrol ve doğal gaz yüzde 23,32, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 14,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Sektörler/Alt GruplarAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı12,77125,88
İmalat7,35112,08
Elektrik, gaz7,99247,5
Su temini14,9563,17
(Sürecek)

YORUMLAR
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Madencilik, 112, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (2) - Son Dakika


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