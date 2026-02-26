Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı

Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı
26.02.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ford Motor, entegre römork modülü yazılımındaki hata nedeniyle 4 milyon 380 bin 609 aracı geri çağırdığını açıkladı. Hatanın, araçlarla römork arasındaki iletişimi etkileyerek sürüş güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi.

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor'un "entegre römork modülü" yazılımındaki bir hata nedeniyle toplam 4 milyon 380 bin 609 aracını geri çağırdığı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, ünlü araba markası Ford'un milyonlarca aracını geri çağırdığı duyuruldu. Geri çağırmanın 2022-2026 model Ford F-250 SD, 2026 model Ford E-Transit, 2022-2026 model Lincoln Navigator, 2022-2026 model Ford Expedition, 2022-2026 model Ford Maverick, 2024-2026 model Ford Ranger ve 2021-2026 model Ford F-150 araçlarını kapsadığı kaydedildi.

MİLYONLARCA ARACI GERİ ÇAĞIRDILAR! NEDENİ HAYLİ İLGİNÇ

Geri çağırmanın araçlardaki "entegre römork modülü" yazılımındaki bir hatadan kaynaklandığı bilgisi verilen açıklamada, hata nedeniyle "entegre römork modülünün" araçla iletişimini kaybedebileceği kaydedildi.

"KAZA RİSKİNİ ARTTIRABİLİR"

Açıklamada, bu durumun hem yüksek hem de düşük donanımlı modellerde römorkun stop lambaları ve dönüş sinyallerinin çalışmaması, ayrıca yüksek donanımlı modellerde römork fren fonksiyonunun kaybına yol açabileceği, bunun sürüş güvenliğini tehlikeye atarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

Geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 4 milyon 380 bin 609 olduğu bildirilen açıklamada, Ford'un bu sorunu bir yazılım güncellemesi ile ücretsiz olarak gidereceği belirtildi.

Kaynak: AA

Ford Motor, Teknoloji, Güvenlik, Yazılım, Ekonomi, Ford, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund son saniyelerde yıkıldı İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund son saniyelerde yıkıldı
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Elliot Anderson’dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir isteği var Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı
İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60’dan 3,6’ya düşürmeye hazır olduğu iddia edildi İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'dan 3,6'ya düşürmeye hazır olduğu iddia edildi

20:25
Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
19:59
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 20:55:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.