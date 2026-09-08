Fransa, AB bütçesi için yeni vergilerden 60 milyar avro gelir hedefini savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa, AB bütçesi için yeni vergilerden 60 milyar avro gelir hedefini savundu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, AB'nin 2028-2034 bütçesini finanse etmek için yeni vergilerden 60 milyar avronun üzerinde gelir sağlanmasını istedi. Fransa'nın AB Daimi Temsilcisi Costa'nın savunduğu hedef, birçok üye ülke tarafından yüksek bulunurken, İrlanda 15 Ekim'deki zirve öncesinde uzlaşı arayışını sürdürüyor.

Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek 7 yıllık bütçesini finanse etmek için Birlik genelinde uygulanacak yeni vergilerden 60 milyar avronun üzerinde gelir sağlanmasını istediği bildirildi.

Politico internet sitesinin haberine göre, AB üyesi ülke temsilcileri bugün Birliğin gelecekteki bütçesi konusunda kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Fransa'nın AB Daimi Temsilcisi Philippe Leglise Costa, yeni AB vergilerinden elde edilecek gelir konusunda 60 milyar avronun üzerinde bir hedef belirlenmesi gerektiğini savundu.

Fransa, AB bütçesinde öz kaynaklar olarak adlandırılan yeni gelir kalemlerinin savunma ve rekabetçilik gibi önceliklere yönlendirilmesini istedi.

Ancak söz konusu hedef birçok üye ülke tarafından yüksek bulundu.

AB dönem başkanlığını yürüten İrlanda, 15 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde üye ülkelerin kabul edebileceği yeni gelir kaynaklarının sayısını netleştirmeyi hedefliyor.

Üye ülkeler arasında, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'ndan (CBAM) ve elektronik atıklardan AB bütçesine yeni gelir aktarılması konusunda uzlaşı oluştuğu belirtiliyor.

Öte yandan, Fransa'nın desteklediği tütün ürünleri, şirket ciroları ve AB Emisyon Ticaret Sistemi gelirlerine yönelik düzenlemelere birçok üye ülke sıcak bakmıyor.

AB bütçesi

AB ülkelerinin temsilcileri son dönemde 2028-2034 dönemini kapsayacak yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) üzerinde çalışmalara ve müzakerelere yoğunlaşıyor.

Yeni bütçenin 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebilmesi için siyasi anlaşmanın en yakın zamanda sağlanması gerekiyor.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen MFF, kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda dağılımını amaçlıyor. AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor.

AB'nin 2021-2027döneminde toplam 1,2 trilyon avroyu bulan bütçesini ortaya koyan çerçeve, 2020 yılında belirlenmişti. Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'nde oy birliği ile alınıyor.

Uzun vadeli AB bütçesi, üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları, bütçenin hangi alanlara odaklanacağı gibi konularda sert tartışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransa, AB bütçesi için yeni vergilerden 60 milyar avro gelir hedefini savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı 93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Batman’da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama
Çekmeköy’de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada
Alanyaspor, Rize’den 3 puanla döndü Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü
Gaziantep FK, Göztepe’ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

18:53
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
18:30
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
18:15
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
18:09
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
18:02
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı
İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
17:44
İsrail’den yaptırımlara misilleme İngiltere’nin Doğu Kudüs’teki konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 19:14:17. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa, AB bütçesi için yeni vergilerden 60 milyar avro gelir hedefini savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement